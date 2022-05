Sốc với phiếu tính tiền ăn uống “trên trời” tại một farmstay ở “cổng trời” Bình Định

Sáng 4-5, nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ về 2 tờ hóa đơn tính tiền dịch vụ ăn uống có giá "trên trời" tại một farmstay ở xã An Toàn, huyện An Lão.

Hai tờ hóa đơn có giá "trên trời" tại Farmstay Nẫu Ecovalley ở “cổng trời” Bình Định

Cụ thể, đoàn khách 17 người (15 người lớn và 2 trẻ em) nhưng trong 2 tờ hóa đơn tính tiền cà phê, bia, rượu cần, cơm, thức ăn… từ sáng đến trưa 2-5 lên đến khoảng 13,5 triệu đồng. Trong đó, cà phê đen được tính với giá 40.000 đồng/ly, cà phê sữa 45.000 đồng/ly, bia Heineken bạc 50.000 đồng/lon, bia Quy Nhơn 25.000 đồng/chai, nước ngọt Coca Cola 35.000 đồng/lon, cơm trưa 100.000 đồng/dĩa.

Theo chị T.T.N.L (ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), một trong 17 vị khách hôm đó và cũng là người chia sẻ 2 tờ hóa đơn nói trên lên mạng xã hội Facebook, giá này chưa bao gồm phụ thu ngày lễ 15%.

Mặc dù chưa tính tiền phụ thu nhưng giá hầu hết các loại đồ ăn, thức uống được tính cho đoàn khách của chị L. vào ngày hôm ấy đều rất cao, nhất là bia, cà phê, nước ngọt, trà, cơm trưa. Trong đó, nhiều loại bán giá cao hơn so với niêm yết, như bia Heineken niêm yết 35.000 đồng/lon nhưng bán 50.000 đồng, bia Quy Nhơn niêm yết 15.000 đồng/chai nhưng bán 25.000 đồng, nước ngọt Coca Cola niêm yết 20.000 đồng/lon nhưng bán 35.000 đồng...

Bữa cơm đơn giản của đoàn du khách 17 người tại Farmstay Nẫu Ecovalley nhưng lại có giá “trên trời”

"Sau khi thấy tính giá "trên trời", đoàn khách phản ứng thì người của farmstay cười hì hì rồi nói "rẻ mà"", chị L. chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, farmstay tính giá dịch vụ ăn uống "trên trời" nói trên là Nẫu Ecovalley, có địa chỉ tại Thôn 1, xã An Toàn, huyện An Lão. Farmstay này chính thức hoạt động đón khách từ đầu năm 2022 đến nay. Nếu so sánh với giá ăn uống tại TP Quy Nhơn, nhiều đồ ăn, thức uống tại Farmstay Nẫu Ecovalley có giá cao từ 2 đến 3 lần, như cà phê, bia Heineken, bia Quy Nhơn, nước ngọt Coca Cola, cơm dĩa…

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, anh Nguyễn Quang Tân, Quản lý Farmstay Nẫu Ecovalley, xác nhận hóa đơn chị T.T.N.L chia sẻ trên mạng xã hội là do farmstay của anh tính tiền cho đoàn khách của chị L vào ngày 2-5.

Farmstay Nẫu Ecovalley ở xã An Toàn, huyện An Lão

Giải thích về việc farmstay tính giá cao hơn so với niêm yết, anh Nguyễn Quang Tân cho rằng đó là giá niêm yết cũ, do nhân viên chụp rồi đưa lên mạng xã hội. Thực tế, giá mới đã được in trong thực đơn tại farmstay.

Về việc nhiều loại đồ ăn thức uống được tính cao hơn nhiều so với mặt bằng chung ở tỉnh Bình Định, theo anh Tân, do xã An Toàn là vùng cao nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa từ đồng băng lên rất khó khăn. Do vậy, giá hàng hóa tại nơi này thường cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với đồng bằng.

Nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, xã vùng cao An Toàn, huyện An Lão được ví như "cổng trời" phía Tây bắc tỉnh Bình Định. Toàn xã hiện có có 285 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu, chia làm 3 thôn 1, 2, 3, phần lớn là người đồng bào Bana sinh sống.



Tác giả: Đức Anh

Đồ họa: Tấn Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động