Sốc với lời khai của bảo vệ vụ trả lương bằng ma tuý cho công nhân

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Cơ quan chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Lê Văn Anh (30 tuổi, quê ở xã Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hoá) trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, làm bảo vệ công trình và Đặng Quang Huy (27 tuổi, quê Thái Bình), hiện đang ở Khương Đình, Thanh Xuân, là giám sát công trình xây dựng có hành vi cung cấp và tổ chức sử dụng chất ma tuý. Ngoài ra, công an cũng đang làm việc với chủ thầu xây dựng để làm rõ việc dùng ma tuý để trả lương cho công nhân.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Lê Văn Anh khai nhận được thuê về làm bảo vệ tại một công trình xây dựng ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, dưới sự giám sát, chỉ đạo của Đặng Quang Huy. Hàng ngày, Huy mang khoảng trên dưới 30 gói nhỏ ma túy (loại heroin) đến khu vực công trường đưa cho Lê Văn Anh chia cho công nhân.

Sau đó, các đối tượng sẽ phát ma túy 2 lần cho công nhân, mỗi lần một gói tương ứng 100.000 đồng. Số tiền này sẽ được trừ vào lương của người lao động trong tháng. Hoạt động này được các đối tượng thực hiện trong khoảng thời gian 2 tháng nay.

Ngoài ra, để che mắt lực lượng chức năng, đối tượng này trực tiếp mua bơm kim tiêm và phát cho các công nhân sử dụng ma túy. Sau đó, số kim tiêm này sẽ được thu gom và vứt vào thùng rác. Hoạt động sử dụng ma túy hoàn toàn được thực hiện trong căn gác xép của công trường xây dựng.

Được biết, Lê Văn Anh có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, mới chấp hành xong án phạt tù năm 2018.

Nhóm công nhân khai nhận chủ thầu trả lương bằng ma tuý

Trước đó, ngày 3/1, Công an phường Hạ Đình phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an quận Thanh Xuân bất ngờ ập vào khu vực lán trại phía trong một công trình đang thi công nằm trên địa bàn phường Hạ Đình.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện một số công nhân lao động có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ của Lê Văn Anh 7 túi nilon chứa chất ma túy (heroin).

Cũng tại đây, lực lượng công an đã lập biên bản, yêu cầu 22 công nhân có biểu hiện sử dụng ma túy về trụ sở để đấu tranh. Kiểm tra nhanh, lực lượng công an xác định có 13 đối tượng sử dụng ma túy. Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành các thủ tục đưa đi cai nghiện 9 trường hợp.

Theo chỉ huy Công an quận Thanh Xuân, trong số 13 đối tượng dương tính với ma túy có một thiếu niên (SN 2005), bỏ nhà xuống Hà Nội làm thuê lao động.

Lời khai ban đầu của một số đối tượng trong nhóm sử dụng trái phép chất ma túy cho thấy, họ ở tỉnh ngoài về làm thuê và thay vì được trả công bằng tiền, những công nhân này đã nhận ma túy để cùng nhau sử dụng hàng ngày.

Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò phạm tội của các đối tượng liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này.