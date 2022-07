Số trang sức trị giá hàng trăm triệu USD "bốc hơi" vì bảo vệ mất cảnh giác

Chiếc xe chở số trang sức đắt tiền đỗ tại một nơi hẻo lánh. Ảnh AP.

Cảnh sát tại California ngày 18/7 (giờ địa phương) tiết lộ thêm thông tin về vụ trộm trang sức trị giá hàng trăm triệu USD, xảy ra cách đây một tuần, tại miền Nam bang này.

Được biết, chiếc xe thuộc công ty an ninh Brinks chở trang sức từ một buổi trình diễn ở khu vực Vịnh San Francisco đến Los Angeles để trưng bày tại một sự kiện khác.

Theo cảnh sát Los Angeles, hiện vẫn chưa rõ liệu các nghi phạm lần mò theo chiếc xe dọc theo hành trình 604 km hay chỉ tình cờ bắt gặp ở trạm dừng nghỉ.

Các nhân viên an ninh đi theo xe thông báo về vụ việc hôm 11/7 sau khi phát hiện ổ khóa an toàn đã bị thay bằng một ổ giả. Tuy nhiên, làm thế nào các nghi phạm có thể phá ổ khóa an toàn và thay thế bằng ổ giả vẫn là một bí ẩn.

Hiện vẫn chưa rõ các nhân viên an ninh đã lơ là nhiệm vụ trông coi chiếc xe chở hàng trăm triệu USD đồ trang sức trong bao lâu tại trạm xăng Flying J cũng như trạm dừng nghỉ, cách trung tâm Los Angeles khoảng 121 km.

Tổng trị giá số trang sức được cho là lên đến hơn 100 triệu USD. Một số món trang sức có giá trị lên đến 10 triệu USD.

