Số phận những chiếc Rolls-Royce của đại gia Việt

Trong lịch sử hãng xe sang Anh quốc, Rolls-Royce gắn với tầng lớp quý tộc, giới siêu giàu bởi giá bán cùng cách thức chế tạo không dành cho số đông. Tại Việt Nam, không ít đại gia cũng sở hữu những chiếc Rolls-Royce có giá hàng chục tỷ đồng. Tuy vậy, nhiều chiếc cũng chịu những số phận long đong khi các ông chủ Rolls-Royce gặp vận hạn không liên quan đến lao lý thì cũng rắc rối trong kinh doanh.

Ông Trịnh Văn Quyết và Rolls-Royce Ghost: Thao túng thị trường chứng khoán

Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, đang bắt tạm giam để điều tra về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quy Nhơn mới đây đã thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán: ROS) - nơi ông Quyết từng làm Chủ tịch HĐQT - để xử lý nợ.

Tài sản này là ô tô con 5 chỗ, hiệu Rolls-Royce biển số 30F-187.88. Siêu xe được sản xuất tại Anh năm 2011, được biết đến là của ông Trịnh Văn Quyết.

Chi nhánh ngân hàng cho biết FLC Faros đã phát sinh nợ quá hạn từ ngày 21/2 với tổng số tiền gốc, lãi và phí phạt phát sinh đến ngày 9/8 là gần 186 tỷ đồng. Trong đó nợ gốc là 177 tỷ đồng còn lãi và phí chậm trả là 8,8 tỷ đồng.

BIDV đã nhiều lần thông báo nợ quá hạn. Tuy nhiên bên vay là FLC Faros và bên bảo đảm khoản vay là Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes không tự nguyện trả nợ. Trên thị trường, một chiếc Rolls-Royce Ghost đời 2011 thuộc serie I này được rao bán với giá trên 10 tỷ đồng.

Bầu Kiên và Rolls-Royce Phantom Rồng: Lừa đảo

Ông Nguyễn Đức Kiên (hay còn gọi bầu Kiên) là cái tên nổi đình nổi đám trong giới ngân hàng và bóng đá một thời. Năm 2012, ông là một trong 33 chủ nhân của chiếc siêu sang Rolls-Royce Phantom phiên bản năm Rồng, sản xuất riêng cho thị trường châu Á. Chiếc xe khi đó có giá khoảng 40 tỷ đồng.

Xe sang chưa kịp ấm ghế thì từ ngày 20/8/2012 tới ngày 31/5/2013, bầu Kiên lần lượt bị khởi tố về 4 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.

Tổng số tiền mà bầu Kiên và đồng bọn gây thất thoát là hơn 1.695 tỷ đồng. Vụ án kinh tế xảy ra tại ngân hàng ACB do bầu Kiên cầm đầu được đánh giá là vụ án đặc biệt nghiêm trọng năm 2013, được ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện án điểm.

Bà Nguyễn Phương Hằng và 3 chiếc Rolls-Royce: Xâm phạm đời tư

Chiếc Rolls-Royce đầu tiên của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam là chiếc Phantom. Thời điểm năm 2013, đây là chiếc Phantom đầu tiên của tỉnh Bình Dương cũng là chiếc thứ 2 tại Việt Nam sau chiếc đầu tiên được nhập về nước vào năm 2009. Tại thị trường Việt Nam, dòng Phantom được phân phối chính hãng với mức giá từ 25 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng.

Tiếp theo là chiếc Rolls-Royce Wraith, dòng xe coupe siêu sang có trong bộ sưu tập xế hộp của bà Hằng. Rolls-Royce Wraith có giá khoảng 40 tỷ đồng này là xế hộp giá trị được CEO Công ty Đại Nam thường xuyên sử dụng.

Chiếc Rolls-Royce Wraith màu hồng của bà Nguyễn Phương Hằng. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Sau khi bán Rolls-Royce Phantom, bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng chuyển sang mua Rolls-Royce Ghost phiên bản Series II. Rolls-Royce Ghost Series II có giá lăn bánh ở Việt Nam khoảng 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số phận những chiếc xe này không rõ ra sao do bà Hằng đang bị tạm giam để cơ quan công an điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ông Lê Thanh Thản và Rolls-Royce "Mặt trời Phương Đông": Lừa dối khách hàng

Ông Lê Thanh Thản được biết đến là chủ của thương hiệu khách sạn Mường Thanh, đặt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, đồng thời kinh doanh bất động sản. Ông Thản từng chia sẻ trên truyền thông việc thích hút thuốc lào và đi xe Rolls-Royce. Ông còn được gọi với biệt danh "đại gia điếu cày".

Thành công với kinh doanh khách sạn và dần có thương hiệu trên thị trường bất động sản, nhưng ông Thản đã phải nhận quyết định khởi tố năm 2019 về tội Lừa dối khách hàng theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015. Cơ quan điều tra xác định ông thu lợi bất chính 481 tỷ đồng.

Chiếc Rolls-Royce Phantom "Mặt trời phương Đông" được trưng bày năm 2014. (Ảnh: Rolls-Royce)

Chiếc Rolls-Royce Phantom "Mặt trời Phương Đông" được đặt hàng cá nhân hóa trực tiếp với hãng xe siêu sang nước Anh năm 2014. Xe có giá lên tới 43 tỷ đồng và là chiếc Rolls-Royce đắt thứ 2 tại Việt Nam thời điểm bấy giờ.

Bà Dương Thị Bạch Diệp và Rolls-Royce Bespoke: Lừa đảo

Năm 2008, sự kiện nữ doanh nhân bất động sản giàu có đón chiếc Rolls-Royce Phantom chính hãng đầu tiên tại Việt Nam khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Để có chiếc xe này, chủ nhân của nó đã phải bỏ ra số tiền không nhỏ.

Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây người ta không còn thấy chiếc xe lưu thông trên đường phố TPHCM. Nhiều lời đồn đoán cho rằng biển số xe 77L-7777 đã không mang lại may mắn cho nữ doanh nhân này.

Năm 2019, bà Diệp cùng nhiều cựu lãnh đạo TPHCM bị bắt với cáo buộc lừa đảo liên quan Ngân hàng Agribank, hoán đổi tài sản công tại Sở Văn hóa. Đến tháng 11/2021, bà Dương Thị Bạch Diệp bị tuyên án chung thân ở tuổi 73.

Ông Trần Văn Thạch và Rolls-Royce Phantom: Gây tai nạn

Ông Thạch, chủ một doanh nghiệp lớn kinh doanh gỗ tại huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cũng từng gây xôn xao dư luận cả nước khi sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom biển đẹp 38A-028.88, trị giá khoảng 40 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tháng 8/2013, chiếc xe Rolls-Royce Phantom này đã gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Ông Hoàng Khải và Rolls-Royce đầu tiên: Dùng vải Trung Quốc gắn mác lụa Việt Nam

Chiếc Phantom của ông chủ Khải "Silk" từng là một trong những chiếc Phantom xuất hiện sớm nhất ở Việt Nam. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Gắn với thương hiệu và tên tuổi của doanh nhân Hoàng Khải (hay còn có biệt danh Khải "Silk"), xe sang màu bạc này là chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên được đưa về Việt Nam. Thời điểm năm 2007, chiếc xe được định giá khoảng 1 triệu USD, tức hơn 16 tỷ đồng theo tỷ giá thời bấy giờ và trở thành chiếc xe đắt nhất Việt Nam.

Doanh nhân một thời nổi danh thương trường và truyền thông nhưng sau đó biến mất bí ẩn khi dính lùm xùm bán lụa Trung Quốc gắn mác Việt Nam.

Trước sóng gió, xe Rolls-Royce Phantom cũng được vị đại gia bán lại. Xe sang bất ngờ xuất hiện tại một showroom tư nhân vào 8/2018, với giá chào bán hơn 9 tỷ đồng.

Tác giả: Thảo Thu

Nguồn tin: Báo Dân trí