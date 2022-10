Sở GDĐT Nghệ An chỉ đạo rà soát, bãi bỏ hồ sơ, sổ sách trái quy định

Giáo viên ngày nay chịu quá nhiều áp lực về công việc chuyên môn, trong đó có gánh nặng hồ sơ, sổ sách. Ảnh: Quang Đại

Ngày 10.10, trao đổi với phóng viên, GSTS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết đã nắm được thông tin một số trường học tự đề ra các loại sổ sách trái quy định của Bộ GDĐT.

“Sở sẽ có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát, yêu cầu các trường bãi bỏ các loại hồ sơ, sổ sách trái với quy định của Bộ GDĐT đã đề ra” – ông Thái Văn Thành nói.

Người đứng đầu ngành giáo dục Nghệ An cho biết về nguyên tắc các loại hồ sơ, sổ sách Bộ GDĐT không quy định thì các trường không được yêu cầu giáo viên thực hiện.

Về việc một số trường yêu cầu giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm hàng năm, GSTS Thái Văn Thành cho biết sáng kiến kinh nghiệm chỉ sử dụng trong trường hợp cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua, còn các trường hợp khác không yêu cầu mà chỉ có tính chất khuyến khích.

Như Lao Động đã thông tin, từ năm 2020, với sự ra đời của Thông tư 32 ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, Bộ GDĐT đã bãi bỏ các loại hồ sơ, sổ sách như sổ hội họp, sổ dự giờ… đối với giáo viên.

Theo Thông tư 52/2020 của Bộ GD ĐT ban hành Điều lệ trường Mầm non, thì từ năm 2020, giáo viên mầm non cũng không phải thực hiện các loại sổ sách như sổ hội họp, sổ dự giờ.

Trước đó, vào năm 2019, Bộ GDĐT ban hành Chỉ thị 138 có nội dung nghiêm cấm các cấp quản lý giáo dục, hiệu trưởng các trường tuyệt đối không được đề ra các loại hồ sơ, sổ sách trái với quy định của Bộ GDĐT, từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp.

Tuy nhiên, giáo viên nhiều trường THCS, THPT và mầm non tại Nghệ An và một số địa phương khác vẫn than phiền về gánh nặng sổ sách do nhà trường quy định phải có các loại hồ sơ như sổ hội họp, sổ dự giờ, yêu cầu hàng năm phải có sáng kiến kinh nghiệm, quy định số giờ cụ thể phải dự giờ và thao giảng trong năm…

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động