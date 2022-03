'So găng' 2 ứng viên chạy đua thực hiện dự án KĐT hơn 1.300 tỷ tại Nghệ An

Dự án khu đô thị tại xã Hưng Lộc có mức đầu tư khoảng 1.347 tỷ đồng sắp được triển khai tại TP. Vinh (Ảnh: Nguyễn Ngọc Anh)

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (có địa địa chỉ trụ sở tại Hà Nội) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn (có trụ sở đóng tại TP. Vinh - Nghệ An) là hai nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án khu đô thị tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Dự án có vốn đầy tư 1.347 tỷ đồng, quy mô dân khoảng 3.000 người. Các hạng mục thuộc dự án gồm 308 lô đất nền khu nhà ở thấp tầng kiểu liền kề, tổng diện tích đất là 38.595 m2; 21 lô đất nền khu nhà ở thấp tầng kiểu biệt thự, tổng diện tích đất là 9.622 m2.

Nhà ở thấp tầng kiểu liền kề được xây dựng phần thô với tổng diện tích đất là 22.175 m2, gồm 176 căn. Khu nhà ở xã hội gồm ba khu với tổng diện tích đất là 18.202 m2, chiều cao 5 tầng.

Khu thương mại dịch vụ gồm ba khu với tổng diện tích đất 6.374 m2. Các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, xã hội gồm: trường mần non, nhà văn hóa; 4,68 ha đất giao thông.

Hiện trạng khu đất là đất chưa giải phóng mặt bằng, chủ yếu là đất trồng lúa, đất giao thông, kênh mương nội đồng, bờ thửa.

Thời hạn thực hiện dự án không quá 50 năm, kể từ ngày giao đất cho nhà đầu tư. Về tiến độ thực hiện, nhà đầu tư phải hoàn thành dự án trong vòng ba năm, kể từ ngày đủ điều kiện khởi công theo quy định.

Vào trung tuần tháng 12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo số 5209/TB-SKHĐT mời các nhà đầu tư quan tâm dự án trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

Sau 1 tháng phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ mở thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị Hưng Lộc.

"So găng" 2 ứng viên

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, đến thời điểm đóng thầu, có 2 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia thực hiện dự án. Hiện bên mời thầu (Sở Xây dựng Nghệ An) cùng với đơn vị tư vấn đang tiến hành bước đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà đầu tư để công bố kết quả theo quy định.

Về Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (Newtatco), đây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tiền thân là Tổng công ty Phát triển Công nghệ và Du lịch được thành lập ngày 5/10/1991.

Doanh nghiệp có địa chỉ tại đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Dương Chí Tính.

Tại Hà Nội, Newtatco là chủ đầu tư dự án Kosmo Tây Hồ tại quận Bắc Từ Liêm. Dự án gồm ba tòa nhà cao 21, 29, 35 tầng nổi và ba tầng hầm. Tổng diện tích đất xây dựng gần 11.000 m2 với tổng số 648 căn hộ.

Tổ hợp Newtatco Complex tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm bao gồm các hạng mục nhà ở chung cư kết hợp dịch vụ, thương mại, nhà trẻ, nhà ở thấp tầng. Công trình nhà chung cư cao 25 tầng, nhà thấp tầng cao 4 tầng. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 895 tỷ đồng.

Tại Hoài Đức, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thôn Lai Xá, xã Kim Chung. Dự án gồm hai khối nhà CT1 và CT2 cao 9 tầng nằm đối xứng nhau trên khu đất có diện tích 6.449 m2 và khối nhà CT3 cao 7 tầng nằm trên khu đất 1.825 m2, mật độ xây dựng 43,7%. Toàn dự án gồm 246 căn hộ có diện tích từ 66,4 đến 70 m2.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn có trụ sở tại khu đô thị Minh Khang, đại lộ Lênin, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. Người đại diện theo pháp luật hiện tại kiêm chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Văn Bình.

Về năng lực tài chính, Hùng Sơn được thành lập năm 2014, tổng tài sản tới cuối năm 2019 là 153,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 115 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, doanh nghiệp này là một trong ba nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án khu đô thị nam thị trấn Đô Lương tại huyện Đô Lương, rộng hơn 11ha, vốn đầu tư khoảng 448 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn