Số ca mắc Covid-19 đang tăng nhanh

Nếu như vào giữa tuần, Nhật Bản được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) "điểm danh" với số ca Covid-19 trong tuần hơn 269.000 (tăng 98% so với tuần trước) thì đến hôm 16-7, chỉ trong 1 ngày, số ca ghi nhận toàn quốc đã là 110.000, theo The Japan Times. Đây là một kỷ lục mới, vượt số ca cao nhất của làn sóng Omicron thứ nhất là 104.168 ca trong ngày 5-2.

"Nóng" nhất là thủ đô Tokyo với 18.919 ca mắc Covid-19 mới hôm 16-7, gần gấp đôi thứ bảy tuần trước, 2 ca tử vong và 14 người phải chạy ECMO, theo NHK. Tiếp theo đó là Osaka với 12.351 ca, tỉnh Kanagawa với 7.638 ca, tỉnh Aichi với 7.269 ca… Chính quyền cho biết làn sóng Covid-19 thứ 7 ở Nhật được thúc đẩy bởi biến chủng phụ BA.5 Omicron.

Tuy nhiên, theo The Japan Times, tỉ lệ tử vong do Covid-19 của Nhật Bản thấp nhất trong số các nền kinh tế hàng đầu thế giới nhờ duy trì thói quen đeo khẩu trang, tỉ lệ bao phủ tiêm chủng cao và người dân có sức khỏe tốt. Do đó, các biện pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch, bao gồm nới lỏng các quy tắc kiểm dịch để phục hồi du lịch, vẫn được thúc đẩy.

Một người dân Thượng Hải được xét nghiệm Covid-19 ngày 12-7 Ảnh REUTERS

Trung Quốc là quốc gia hiếm hoi vẫn chật vật với chính sách zero-Covid. Theo Bloomberg, Trung Quốc báo cáo 580 ca mới vào ngày 15-7; trong đó, Thượng Hải - nơi hàng rào phong tỏa đã tái xuất hiện nhiều nơi, có 11 ca mới "bên ngoài khu vực cách ly" và tình hình "tương đối nghiêm trọng", theo lời Phó trưởng Phòng Y tế thành phố Zhao Dandan.

Chính quyền Thượng Hải cho biết đã bổ sung thêm 2 khu vực có nguy cơ cao và 12 khu vực có nguy cơ trung bình, trong khi 41 khu vực khác đã được "giáng cấp" nguy cơ. Số ca mắc cũng tăng nhanh ở khu tự trị Nam Quảng Tây nhưng giảm ở 2 điểm nóng khác là tỉnh An Huy và phía Nam Quảng Đông.

Trong khi đó, báo cáo của WHO hôm 13-7, vốn không phân chia ranh giới trong - ngoài vùng cách ly, cho biết số ca Covid-19 tuần trước của Trung Quốc lên tới 223.915, cao thứ 3 khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, chỉ sau Nhật Bản và Úc.

Tại châu Âu, Anh đang trở thành một trong các điểm nóng với khoảng 3,5 triệu dân đang trong tình trạng mắc Covid-19, tăng thêm gần 30% so với tuần trước đó (2,7 triệu người). "Tỉ lệ người xét nghiệm dương tính với virus corona tiếp tục tăng trên khắp Vương quốc Anh, có thể là do sự gia tăng các ca mắc biến chủng phụ BA.4 và BA.5" - Reuters dẫn phát ngôn từ Phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS).

Ước tính cứ 19 người Anh thì có 1 người dương tính với SARS-CoV-2 trong tuần tính đến ngày 6-7 và tỉ lệ đang tăng dần. Scotland có tỉ lệ người nhiễm cao nhất: 1 trong 16 người.

Nỗ lực giảm tỉ lệ nhập viện Tuy BA.4 và BA.5 không có biểu hiện gia tăng về độc lực nhưng các chính phủ đều lo ngại số ca mắc nhiều sẽ kéo theo số ca nặng với tỉ lệ tương ứng, gây quá tải bệnh viện. Thống kê tại Úc cho thấy tỉ lệ nhập viện ở một số bang đã vượt mức kỷ lục, với hơn 4.600 người đang điều trị. Bản tin ngày 16-7 của Reuters dẫn lời Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết sẽ khôi phục các khoản hỗ trợ người tự cách ly vì Covid-19 cho đến ngày 30-9 để họ yên tâm ở nhà, đồng thời kêu gọi đeo khẩu trang nhằm kìm hãm số ca, tránh gây căng thẳng cho hệ thống y tế. Anh cũng thông báo về chương trình tiêm chủng tăng cường cho người từ 50 tuổi trở lên, người suy giảm miễn dịch, lực lượng tuyến đầu và nhân viên các cơ sở điều dưỡng - dưỡng lão, để tăng khả năng chống lại các bệnh nghiêm trọng trong mùa đông…

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Người lao động