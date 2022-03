SLNA: Mục tiêu 4 điểm trong 10 ngày thử thách liệu có khả thi?

Màn trình diễn của SLNA sau 2 trận đã qua

SLNA khởi đầu V.League 2022 với trận thắng 1-0 trước Bình Dương với bàn thắng duy nhất của Basit. Tuy nhiên ở trận đấu tiếp theo gặp Bình Định trên sân nhà Vinh, đội bóng của HLV Nguyễn Huy Hoàng đã để thua ngược. Sau 2 trận đấu, SLNA đang tạm xếp vị trí thứ 3 trên BXH V.League 2022, một kết quả không tồi khi nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của đội bóng này.

Ở ghế huấn luyện, HLV Nguyễn Huy Hoàng chỉ có vỏn vẹn trận thứ 3 cầm quân ở V.League. Việc thua ngược T.Bình Định trên sân Vinh không phải là vấn đề quá lớn khi HLV Đức Thắng và các cầu thủ đất võ được đánh giá cao hơn chủ nhà cả về chất lượng đội hình các cầu thủ lẫn thành phần ban huấn luyện.

Trong 2 trận đấu đã qua, bên cạnh những tín hiệu tích cực, lối chơi của SLNA cần có nhiều điểm phải cải thiện. Đầu tiên, HLV Huy Hoàng và các cộng sự cần cho các cầu thủ tập luyện khả năng di chuyển, phối hợp nhóm với người cầm bóng. Ở 2 trận đấu vừa qua, mỗi khi tuyến trên có bóng, chỉ duy nhất có một vị trí để chuyền bóng nên dễ bị đối phương hóa giải.

SLNA thua ngược Bình Định trên sân nhà

Ngoài ra trên hàng tấn công việc HLV Huy Hoàng để Olaha lùi sâu khiến SLNA thiếu người khi tấn công. Trong khi đó tiền vệ Ojong Mark và Basit đang cho thấy có quá nhiều vấn đề. Họ thường xuyên có những tình huống đỡ bước một không tốt khiến cho các tình huống tấn công bị chậm nhịp.

Ở hàng thủ, trong khi Đình Hoàng đã phần nào cho thấy sự hòa nhập nhanh với sơ đồ 3-5-2 thì Xuân Mạnh qua 2 trận đấu đã mất hút. Bên cạnh đó những dấu ấn của Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải và Hồ Khắc Lương cũng không đáng kể. Có vẻ như HLV Huy Hoàng chưa tạo được lối đá phù hợp cho các tuyển thủ quốc gia trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. Những gì mà SLNA thể hiện sau 8 tháng chuẩn bị dài là chưa thể khiến người hâm mộ và giới chuyên môn cảm thấy hài lòng.

Dù có 8 tháng chuẩn bị cho mùa giải mới nhưng đến lúc này SLNA vẫn chưa thể hoàn thiện một vài vấn đề. Công tác chuẩn bị trận đấu chưa chỉn chu (chưa phân công ban cán sự đội), vào trận các cầu thủ còn làm dụng lối chơi rắn quá mức cần thiết (7 thẻ vàng, nhiều nhất V.League 2022). Đó là chưa kể cầu thủ nhập tịch Trường An vẫn chưa đủ thủ tục ra sân, sau khi để đối thủ ghi bàn đã có những sự lúng túng nhất định.

Mục tiêu 4 điểm trong 10 ngày liệu có khả thi?

Sau 2 trận đầu ra quân chỉ giành được 3 điểm, thầy và trò HLV Huy Hoàng đang có 10 ngày thử thách khi gặp HAGL (6/3, sân nhà) và Sài Gòn FC (12/3, sân khách). Mục tiêu khả thi cho Văn Đức và các đồng đội là giành 4 điểm, tức là có 1 trận hòa và 1 trận thắng. Kết quả này sẽ giúp các cầu thủ SLNA phần nào giải tỏa tâm lý cho chính mình và khán giả. Nhất là trận đấu với HAGL tới đây, trong bối cảnh các cầu thủ phố núi thi đấu chưa vào nhịp, lối đá lâu nay kỵ với đội bóng xứ Nghệ.

Qua 2 trận đầu tiên của mùa giải HAGL chưa ghi được bàn thắng, lại tổn thất lực lượng do Covid-19, chấn thương khá nhiều. Tại vòng 2 trên sân Pleiku, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của HLV Nguyễn Thành công vừa có trận hòa 0-0. Thậm chí nói công bằng hơn đội bóng núi Hồng còn xứng đáng có một chiến thắng hơn bởi có nhiều thời điểm họ thi đấu lấn lướt so với đội chủ nhà. Đó là chưa kể Hà Tĩnh phải đá 10 người ở phút cuối do hết quyền thay người khi tiền vệ Zakaria chấn thương. Cũng giống như SLNA, HAGL chơi sơ đồ 3-5-2 với bộ đôi tiền đạo 2 tiền đạo ngoại là Brandao và Silva.

SLNA hoàn toàn có thể đánh bại HAGL trên sân nhà

Các tuyển thủ quốc gia như Văn Toàn, Xuân Trường hay Tuấn Anh vẫn chưa để lại nhiều dấn ấn, thiếu sự kết dính trong lối chơi. Nếu chịu khó áp sát và áp sát những cái tên này, SLNA hoàn toàn có thể giữ sạch lưới và đồng thời nghĩ đến chuyện ghi bàn.

Còn với Sài Gòn, đội bóng này cũng chỉ có 1 điểm ngày ra quân trước SHB Đà Nẵng và được nghỉ ở vòng 2. Họ khó có thể làm nên bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Viettel ở vòng 3 trước khi tiếp đón SLNA trên sân nhà vào ngày 12/3.

Tác giả: Phong Trần

Nguồn tin: bongda365.top