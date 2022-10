Say rượu ngã ra đường, người đàn ông để xe tự trôi vô tình đoạt mạng cụ bà 70 tuổi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông nghiêm trọng tại chợ Châu, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên khiến nhiều người rùng mình.

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào lúc 5h sáng 25/10 và được camera an ninh xung quanh ghi lại. Thời điểm đó, một người đàn ông điều khiển xe máy với tốc độ cao, do không kiểm soát được tay lái nên ngã úp mặt xuống đường.

Đáng chú ý, xảy ra tai nạn nhưng chiếc xe bị kẹt tay ga, vẫn tiếp tục lao vun vút dù không có người điều khiển. Chiếc xe lao như bay qua ngã tư đông người đang họp chợ và không có dấu hiệu dừng lại. Sau đó, xe mất lái quẹo vào cửa nhà dân và va vào 1 cụ bà đang ngồi trên vỉa hè bán hàng. Cú tông mạnh khiến cụ bà 70 tuổi không qua khỏi.

Theo người dân chia sẻ trước đó, người đàn ông điều khiển xe máy do say rượu rồi lái xe với tốc độ cao nên mới xảy ra sự việc. Người này bị ngã ở đoạn phía trên. Cú ngã khá đau khiến người đàn ông dù bị văng 1 đoạn dài nhưng vẫn không có phản ứng.

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh bày tỏ niềm thương xót trước sự ra đi của cụ bà xấu số, nhiều người cũng tò mò về tình trạng của chủ xe máy.

Ngoài ra, sự việc trên một lần nữa cảnh tỉnh đến những người lái xe, nếu đã uống rượu xin đừng tham gia giao thông.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn