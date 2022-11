Sau xe Vision, đến SH bị đẩy giá cao chót vót

Chẳng hạn, SH 150i bản tiêu chuẩn có giá 98,8 triệu đồng/chiếc, cao hơn 8 triệu đồng/chiếc so với giá đề xuất; SH 150i bản cao cấp giá 117,4 triệu đồng/chiếc, cao hơn giá đề xuất 19 triệu đồng/chiếc; bản đặc biệt giá 119,4 triệu đồng/chiếc, chênh lệch 20 triệu đồng/chiếc so với giá đề xuất và bản thể thao lên đến 125,3 triệu đồng/chiếc, cao hơn 26 triệu đồng/chiếc so với đề xuất.

Tương tự, mẫu SH Mode các bản tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt có giá bán trên thị trường cao hơn giá đề xuất từ 6-12 triệu đồng/chiếc. Riêng mẫu SH 350i do tiêu thụ chậm nên giá bán ra thấp hơn giá đề xuất khoảng 8 triệu đồng/chiếc.

Trong khi nhiều mẫu xe máy giảm giá thì SH đội giá hàng chục triệu đồng so với giá đề xuất của hãng

Trước đó, mẫu xe Vision từng gây sốt hồi đầu năm 2022 khi đội giá lên đến 44-53 triệu đồng/chiếc, tùy phiên bản. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trở lại đây, mẫu xe này quay đầu giảm giá liên tục, xuống dưới 40 triệu đồng/chiếc. Cụ thể, Vision bản tiêu chuẩn hiện có giá 33,4 triệu đồng/chiếc, bản cao cấp 36 triệu đồng/chiếc, bản đặc biệt 37 triệu đồng/chiếc và bản cá tính 39,2 triệu đồng/chiếc. Mức giá này vẫn cao hơn so với giá đề xuất của nhà sản xuất khoảng 3-5 triệu đồng/chiếc, tùy bản.

Giá xe tay ga Lead cũng giảm khá mạnh, xuống 38,2-44,7 triệu đồng/chiếc - bằng hoặc cao hơn giá đề xuất chỉ 1-2 triệu đồng/chiếc. Mẫu Air Blade 150 bản tiêu chuẩn có giá 52,8 triệu đồng/chiếc, thấp hơn giá đề xuất hơn 3 triệu đồng/chiếc; bản đặc biệt giá 56,8 triệu đồng/chiếc, cao hơn giá đề xuất khoảng 1 triệu đồng/chiếc...

Ở nhóm xe số côn tay, mẫu Winner X tiếp tục giảm thêm 13-14 triệu đồng/chiếc, xuống 33,5-34 triệu đồng/chiếc bản tiêu chuẩn, 34,5-36 triệu đồng/chiếc bản đặc biệt và 35-36,5 triệu đồng/chiếc bản thể thao. Các mẫu xe số Wave Alpha, Blade, RSX hay Future cũng giảm từ 500.000 đồng/chiếc đến 1 triệu đồng/chiếc so với thời điểm đầu tháng 10.

Xe ga phân khối lớn Yamaha NVX được chào bán dưới giá niêm yết của hãng, chỉ 51,24-54 triệu đồng/chiếc.

Tác giả: L.Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động