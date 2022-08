Sau mỗi lần “ăn hàng”, nhóm đối tượng chuyên phá két sắt đi khách sạn "đập phá"

Ngày 26-8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng chuyên phá két sắt trộm cắp tài sản.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an tỉnh Nghệ An phát hiện Nông Văn Hùng (SN 1982), trú tại xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, và Trần Văn Hải (SN 1980), trú tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, cấu kết với Đinh Văn Hưng (SN 1979) và Đậu Minh Mùi (SN 1991), cùng trú tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản nên lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ban chuyên án đã huy động cán bộ, chiến sĩ triển khai 3 mũi công tác đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng (tại TP HCM, tỉnh Vĩnh Long và Nghệ An) khi các đối tượng đang chuẩn bị di chuyển đến tỉnh Đồng Tháp để thực hiện phi vụ khác. Tang vật thu giữ gồm 2 xe môtô, 5 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ để phá két (gồm xà cạy, tua-vít, kìm cộng lực).

Nhóm đối tượng thực nghiệm lại hành vi trộm cắp tài sản - Ảnh: Công an cung cấp



Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ phá két để trộm cắp tài sản tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, gây thiệt hại gần 500 triệu đồng. Tài sản chủ yếu là tiền mặt, nhẫn vàng, dây chuyền vàng.

Các đối tượng thực nghiệm lại một phi vụ phá két sắt của nhà dân - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm đối tượng này hết sức tinh vi. Các đối tượng quan sát các khu dân cư vắng vẻ, những nhà có điều kiện kinh tế. Sau khi biết được cách sinh hoạt của gia chủ, nhóm này tổ chức phân công người cảnh giới, chọn thời điểm không có ai thì đột nhập vào nhà, cạy cửa rồi phá két lấy trộm tài sản.

Sau mỗi phi vụ thành công, nhóm đối tượng này thuê khách sạn ở, ăn chơi. Tiếp đó, nhóm này di chuyển tới địa phương khác để hoạt động.

Được biết, 4 đối tượng này đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cướp giật tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động