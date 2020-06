Sau buổi vận động của ông Trump có thêm 2 nhân viên nhiễm Covid-19

Cuộc vận động tranh cử đầu tiên sau 3 tháng nhưng sự kiện ở Tulsa thu hút đám đông ít hơn nhiều so với kỳ vọng của ông Trump. Ảnh: New York Times.

Ông Tim Murtaugh, Giám đốc truyền thông của chiến dịch Trump, nói với CNN: “Sau một vòng xét nghiệm các nhân viên của chiến dịch ở Tulsa, có thêm hai thành viên của đoàn tiền trạm có kết quả dương tính với virus corona. Những thành viên này có dự buổi diễn thuyết nhưng đeo khẩu trang trong toàn sự kiện”.

Trước đó, 6 nhân viên đang làm việc cho chiến dịch đã dương tính với Covid-19. Hai ca nhiễm mới này đưa tổng số nhân viên chiến dịch Trump ở Tulsa bị nhiễm virus lên con số 8.

Ông Murtaugh cho biết: “Theo quy trình an toàn, các nhân viên chiến dịch được xét nghiệm Covid-19 trước các sự kiện”. Ông nói các ca dương tính được phát hiện sau hàng trăm lượt xét nghiệm, và đã được cách ly ngay lập tức.

“Sẽ không có nhân viên nào dương tính hay những ai có tiếp xúc gần với họ được dự buổi vận động hay đến gần những người dự hay các quan chức khác”, ông nói.

Người dự buổi diễn thuyết của ông Trump không được yêu cầu phải đeo khẩu trang hay tuân thủ giãn cách, dù đó là các khuyến cáo của giới chức y tế Mỹ. Một số quan chức chính quyền dự buổi thuyết trình cũng không đeo khẩu trang. Sau sự kiện ở Tulsa, một nguồn tin nói với CNN rằng hai nhân viên mật vụ Mỹ cũng dương tính với virus corona.

Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới, với 2.386.521 ca mắc (tăng 29.864 ca trong 24 giờ qua) và 122.596 ca tử vong (tăng 348 ca). Hơn 20 bang của Mỹ đã chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng cao trở lại, trong bối cảnh tâm dịch đã tiến từ New York và khu vực Đông Bắc về phía Tây Nam.

Trong khi đó, sáng 22/6, đúng 3 tháng kể từ ngày thành phố New York phải áp dụng lệnh phong tỏa, hàng ngàn văn phòng, cơ quan ở đây đã mở cửa, đón người trở lại làm việc bởi thành phố New York chính thức bước vào giai đoạn 2 trong lộ trình mở lại hoạt động.

Tuy nhiên, số người được phép trở lại làm việc tại công sở, khoảng 300.000 người, vẫn ít hơn nhiều so với con số người đi làm vào thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, bởi các công ty phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội và hạn chế số người có mặt cùng lúc trong không gian trong nhà.

Hệ thống tàu điện ngầm, trước đây vốn là phương tiện di chuyển phổ biến và thuận lợi của người dân New York, hiện vẫn khá vắng khách bởi tâm lý e ngại nhiễm bệnh trên các phương tiện công cộng. Hiện tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS- CoV-2 ở thành phố New York là khoảng 1%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 60% hồi đầu tháng Tư.