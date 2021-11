Sau 1 đêm hắt hơi sổ mũi, 2 vợ chồng đi test thì đều nhiễm SARS-CoV-2

Ngày 24/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua, đơn vị này ghi nhận 32 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 3 cộng đồng tại huyện Đô Lương và Nghĩa Đàn. 29 ca còn lại được cách ly từ trước.

Tại huyện Đô Lương, vợ chồng anh N.H.C. (SN 1971, trú xóm 3, xã Lạc Sơn) có biểu hiện ho, hắt hơi sổ mũi, mệt mỏi vào đêm 22/11. Đến sáng 23/11, vợ chồng anh N.H.C. đi test nhanh tại Trung tâm Y tế xã cho kết quả 2 lần dương tính. Cả 2 vợ chồng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Người dân ở thị trấn Tân Kỳ được xét nghiệm Covid-19.

Tại xã Hưng Thịnh (Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An) cũng vừa ghi nhận ca nhiễm cộng đồng mới là chị B.T.T. (SN 1972). Chị T. được lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi xét nghiệm cho kết quả khẳng định vào sáng 24/11.

Tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An), cơ quan chức năng đã phát hiện 3 ổ dịch lớn và rất phức tạp, chưa rõ nguồn lây nhiễm. Trong đó có ổ dịch tại Trung tâm Y tế huyện, trường THCS Nghĩa Đồng và trường THPT Lê Lợi.

Đến nay, tại các cấp học của huyện Tân Kỳ đã ghi nhận 35 ca nhiễm. Trong đó có 30 em học sinh, 2 giáo viên và 3 phụ huynh nhiễm Covid-19.

Học sinh tại huyện Tân Kỳ được lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Cơ quan chức năng đang tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ các F0 để khoanh vùng, dập dịch.

Ông Hoàng Đình Sơn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết: "Ở cả 4 cấp học đều đã có học sinh mắc Covid-19. Do đó, hiện học sinh mầm non đã được cho nghỉ học, học sinh các cấp học còn lại chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến".

Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Đồng (xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ) cho biết thêm, toàn trường hiện đã có 28F0, trong đó có 26 F0 là học sinh. Sau khi phát hiện hàng loạt ca nhiễm trong cộng đồng tại trường học này, các giáo viên trong trường đang được yêu cầu cách ly tại trường để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 3.887 bệnh nhân mắc Covid-19. Hiện đã có 2.911 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ