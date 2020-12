Sát nhân khét tiếng nhất lịch sử Mỹ chết ở tuổi 80

Ông Little là một trong những tội phạm giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Người này là hung thủ cướp đi sinh mạng của hơn 90 người trên khắp đất nước, và bị kết án tù chung thân.

Theo NBC News, ngày 30/12, Sở Cải tạo và Hòa nhập cộng đồng California cho biết ông Little đã qua đời tại một bệnh viện vào lúc 4h53, ở tuổi 80.

Samuel Little tại Tòa án Tối cao Los Angeles vào ngày 4/3/2013. Ảnh: AP.

Sở này cũng cho biết thêm nguyên nhân chính thức về cái chết của ông Little vẫn chưa được công bố và sẽ được văn phòng giám định y tế của hạt Los Angeles xác định.

Dana Simas, phát ngôn viên của Sở Cải tạo và Hòa nhập cộng đồng California, khẳng định cái chết của ông Little không liên quan đến hành vi mờ ám nào. Các nhân viên của sở cải tạo cho biết tù nhân này đã bị bệnh một thời gian trước khi qua đời.

Ông Little chịu ba án phạt chung thân và không có khả năng được ân xá.

Các quan chức cho biết ông Little bị bắt và dẫn độ đến California với tội danh liên quan đến ma túy vào năm 2012. Đến năm 2014, ông lần đầu bị kết tội giết tội giết 3 phụ nữ ở hạt Los Angeles vào thập niên 1980, sau khi các điều tra viên phát hiện ADN của thủ phạm khớp với manh mối tại hiện trường vụ án cũ.

Năm 2018, cảnh sát James Holland của bang Texas tiến hành hỏi cung Little nhằm tìm kiếm thông tin về một vụ giết người chưa được giải quyết ở Odessa, theo FBI. Với hy vọng được chuyển nơi giam giữ, Little thú nhận bản thân từng thực hiện nhiều vụ giết người khác. Con số chính xác mà Little thú nhận là 93 vụ giết người, từ 1970 đến năm 2005.

Hình phác họa các nạn nhân do Samuel Little vẽ. Ảnh: NBC News.

FBI cho biết ông Little không sống cố định ở một nơi nào mà thường xuyên di chuyển. Người này thường nhắm đến các nạn nhân là phụ nữ có dính dáng đến mại dâm hoặc ma túy. Hầu hết nạn nhân đều bị đánh và bóp cổ đến chết. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết có họ thường được xác định là dùng ma túy quá liều hoặc các nguyên nhân khác.

“Trong quá trình hỏi cung vào tháng 5/2018, ông Little đã phải di chuyển qua nhiều bang, thành phố. Ông tiết lộ cho cảnh sát Holland về số người mà mình đã giết ở từng địa điểm: 1 người tại Jackson, Mississippi; 1 người tại Cincinnati, Ohio; 3 người tại Phoenix, Arizona; 1 người tại Las Vegas, Nevada”, Christina Palazzolo, một nhà phân tích tội phạm FBI, cho biết.

Little thậm chí còn vẽ phác thảo các nạn nhân của mình để hỗ trợ các quan chức trong việc lật lại các vụ án cũ chưa được giải quyết.

Tháng 10/2019, các nhân viên FBI xác nhận lời thú nhận về 93 vụ giết người của Little là đáng tin, và họ đã xác minh được khoảng 50 nạn nhân trong số đó.

Số vụ giết người mà Little thú nhận đã phá vỡ kỷ lục của nhiều kẻ giết người hàng loạt khét tiếng khác.

Gary Ridgway, được mệnh danh là kẻ giết người sông Green, đã bị kết án 49 vụ giết người và thú nhận khoảng 20 vụ khác. Ted Bundy và John Wayne Gacy mỗi người đã sát hại hơn 30 người, nhưng Bundy bị nghi ngờ nhiều hơn thế.

FBI gọi Little là kẻ giết người hàng hoạt nhiều nhất lịch sử nước Mỹ.

