Sắp cấp biển ô tô theo sở thích, trả giá cao “trúng” số đẹp

Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an - đã cho PV Dân trí biết như vậy, nội dung đấu giá biển số xe được nêu trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa trình Chính phủ.

Dự thảo Luật được Bộ Công an giao Cục CSGT lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, đơn vị liên quan trước khi trình Chính phủ để lấy ý kiến các thành viên Chính phủ.

Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an

Trong dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất nhiều chính sách mới nhằm mục tiêu giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, xây dựng trật tự, an toàn giao thông đáp ứng tình hình mới, trong đó quy định về cấp biển số xe theo sở thích có thu phí và cấp biển số xe thông qua đấu giá.

“Mục đích của việc cấp biển số xe có thu phí là nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, gắn quyền và trách nhiệm của chủ xe với xe của mình (do phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao cần phải đăng ký, quản lý chặt chẽ) và đáp ứng nguyện vọng của công dân về việc được sở hữu biển số theo nhu cầu. Việc này đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng rất hiệu quả” - Phó Cục trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Cục CSGT, hiện nay nhiều người khi mua xe mong muốn được chọn biển số xe theo sở thích gắn với ngày tháng, năm sinh, ngày kỷ niệm... Vì vậy, đề xuất trả phí và đấu giá biển số không chỉ bổ sung các lựa chọn cho người dân trong việc đăng ký, cấp biển số mà còn tạo ra sự cạnh tranh, công khai và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Đại tá Đỗ Thanh Bình cho biết có 2 hình thức cấp biển: Thứ nhất, bấm biển số ngẫu nhiên như đang thực hiện, hình thức này áp dụng với những chủ xe có nhu cầu bình thường về biển số. Thứ hai, chủ xe được lựa chọn biển số theo nguyện vọng và phải trả phí, hoặc phải đấu giá.

“Nếu chủ xe thích 1 biển số đẹp mà trong kho số vẫn còn, không có cạnh tranh thì chủ xe chỉ cần trả phí là được sở hữu chiếc biển số xe đó. Trường hợp có từ 2 người trở lên cùng thích 1 biển số đẹp thì chúng tôi tính tới hình thức đấu giá trực tuyến. Việc đấu giá được thực hiện độc lập, công khai, minh bạch, người nào trả giá cao hơn sẽ được sở hữu biển số đẹp theo đúng quy định tại Luật Đấu giá tài sản” - Phó Cục trưởng Đỗ Thanh Bình thông tin.

Chủ xe cần trả phí để sở hữu biển số đẹp hoặc sẽ được đấu giá nếu có cạnh trạnh khi nhiều người cùng lựa chọn 1 biển số (ảnh: Facebook)

Đề cập tới kho số và số lượng biển đẹp thu phí, lãnh đạo Cục CSGT cho hay, trong hệ thống đăng ký xe sẽ phân loại kho số đấu giá và kho số không đấu giá.

Cụ thể, kho số đấu giá gồm các số có định dạng 5 số giống nhau hoặc 4 số cuối giống nhau (biển số ngũ quý, tứ quý) để đưa ra đấu giá. Kho số không đấu giá gồm các số còn lại, nếu chủ xe có nhu cầu được lựa chọn thì chỉ phải đóng một khoản tiền theo quy định.

Trước lo ngại phát sinh việc mua bán, chuyển nhượng biển số đẹp sau khi đấu giá, Phó Cục trưởng Đỗ Thanh Bình khẳng định: “Vì kho số của biển số xe là tài sản công đặc biệt, phục vụ quản lý nhà nước nên Bộ Công an sẽ nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ và có quy định cụ thể về quản lý biển số xe sau đấu giá, đảm bảo việc quản lý biển số xe đúng quy định của pháp luật và đáp ứng được nhu cầu của người dân”.

Tác giả: Châu Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Dân trí