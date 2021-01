Rừng thông ở TX Hoàng Mai xảy ra cháy trong đêm

Theo đó, vào hồi 21h40 ngày 6/1, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo cháy rừng thông tại xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo hai Đội CC&CNCH số 4, số 9 huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Đám cháy bùng phát trong đêm.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân nỗ lực dập lửa.

Khu vực xảy ra cháy tại rừng thông xóm 1, xóm 2 và xóm 4 của xã Quỳnh Lộc, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng triển khai thiết bị, phối hợp với lực lượng dân phòng, quân đội, chính quyền địa phương và bà con nhân dân tổ chức chữa cháy.

Đến 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế không để lây lan qua các cánh rừng bên cạnh.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy đang được điều tra, làm rõ./.

Tác giả: Bảo Linh



Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An