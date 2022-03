Rủ nhau ra sông tắm, 2 học sinh bị đuối nước

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể học sinh xấu số. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ngày 12/3, gia đình đã mai táng cho 2 em học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (phường An Bình, thị xã An Khê, Gia Lai) bị đuối nước.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, chiều 11/3, bốn em học sinh rủ nhau đi tắm sông Ba (đoạn ở tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Không may em N.H.L. và em L.H.T.(cùng 14 tuổi), học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân bị đuối nước.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến 16h45 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh xấu số.

Tác giả: Tiền Lê

Nguồn tin: Báo Tiền Phong