Rủ nhau đi cướp giật dây chuyền bạc của trẻ nhỏ, 3 đối tượng bị bắt

Ngày 6/6, Công an huyện Diễn Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Phạm Văn Dương (SN 1994), Phạm Văn Bách (SN 1997), Nguyễn Văn Hà (SN 1995) đều trú tại xóm Yên Thịnh, xã Diễn Ngọc về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2020, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn tình báo của một số người dân trên địa bàn huyện về việc một số trẻ bị hai đối tượng nam thanh niên đi xe máy cướp giật dây chuyền bạc. Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng các trẻ em có đeo dây chuyền bạc đang chơi một mình, không có người lớn quản lý để ra tay. Chúng thường đi 2 người trên 1 xe máy, sau đó 1 đối tượng xuống giật dây chuyền, 1 đối tượng chờ sẵn ở xe máy. Khi đã thực hiện trót lọt, đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Ba đối tượng tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xác minh, trích xuất camera tại các nơi xảy ra vụ việc thì xác định được 3 đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Dương (SN 1994), Phạm Văn Bách (SN 1997), Nguyễn Văn Hà (SN 1995) đều trú tại xóm Yên Thịnh, xã Diễn Ngọc.

Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng này lên làm việc. Qua đấu tranh khai thác, 3 đối tượng khai nhận trong thời điểm tháng 4/2020 đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản. Thủ đoạn của bọn chúng là lợi dụng tình hình dịch bệnh, thường xuyên đi xe máy không biển kiểm soát đến những khu vực có trẻ em vui chơi để tiến hành cướp giật dây chuyền, sau đó mang ra các hiệu vàng để bán lấy tiền tiêu xài. Cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ vật chứng của các vụ án gồm 7 sợi dây chuyền bạc, 1 xe môtô Were& không biển kiểm soát đồng thời thông báo, ai từng là nạn nhân của nhóm cướp này, liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, giúp cơ quan Công an xác minh làm rõ.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An