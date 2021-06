Rủ bạn về nhà đâm mẹ hàng chục nhát, cướp tài sản trị giá... 3,8 triệu đồng

Bị can Nguyễn Lâm làm việc tại cơ quan công an - Ảnh: H.T.

Ngày 23-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Viện KSND tỉnh Phú Yên vừa chuyển hồ sơ đề nghị TAND tỉnh Phú Yên xét xử Nguyễn Lâm và Đ.P.C. (15 tuổi, ở xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cùng về hai tội "giết người" và "cướp tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng 6h sáng ngày 12-10-2020, do không có tiền trả tiền thuê nhà trọ cũ và chuyển đến nhà trọ mới, Lâm mang theo con dao rủ C. (lúc đó hơn 14 tuổi) về nhà mình ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, để giết mẹ, lấy tài sản.

Sau khi mở cửa cho Lâm và C. vào nhà, bà T.T.T.L. (sinh năm 1966) - mẹ Lâm - la mắng con vì bỏ nhà đi, sau đó bà xuống nhà dưới đánh răng. Lúc đó, Lâm đã dùng dao đâm hàng chục nhát vào người mẹ mình. Lâm cùng C. dùng áo, dây thừng siết cổ bà L. cho đến chết. Sau đó hai bị can này lấy của bà L. tiền, điện thoại di động, đôi hoa tai vàng tổng trị giá gần 3,8 triệu đồng.

Sau khi giết mẹ, Lâm cùng C. đem bán đôi hoa tai, sử dụng tiền cướp được trả tiền nhà trọ và tiêu xài cùng một số bạn bè. Khoảng 18h cùng ngày, Lâm và C. bị công an phát hiện ở TP Tuy Hòa, mời về trụ sở làm việc, sau đó bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, hai bị can đã khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên. Cáo trạng nêu khung hình phạt cho tội danh "giết người" của Lâm và C. là bị phạt từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình; tội "cướp tài sản" có khung "phạt tù từ 3 năm đến 10 năm".

Đây là vụ án mạng gây chấn động thị xã Đông Hòa mà Tuổi Trẻ Online đã từng thông tin.

Tác giả: DUY THANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ