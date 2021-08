Rớt nước mắt khoảnh khắc đồng đội chào tiễn biệt xe tang Đại úy công an hy sinh vì nhiễm Covid-19

Sự tàn phá của đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều gia đình ly tán, cách biệt đôi ngả âm dương. Một trong những người vừa tạm biệt cõi trần do nhiễm Covid-19 là Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh (SN 1989), Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Anh được xác định đã hy sinh hôm 11/8, trong khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu với "giặc" Covid-19.

Mới đây, dân mạng xúc động vô ngần khi xem một clip ngắn ghi lại cảnh đồng đội xếp hàng nghiêm trang, đứng chào từ biệt xe tang của Đại úy Minh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đoàn 3 chiếc xe ô tô cứ lặng lẽ di chuyển giữa đất trời Tây Ninh, chỉ có đồng đội anh đứng bên đường. Hình ảnh khiến nhiều người không kìm nổi nước mắt là ở xe thứ hai, người nhà Đại úy Minh cầm di ảnh của anh hướng ra ngoài cửa, vẫy tay thay anh chào đồng đội lần cuối, trước khi đưa anh về với đất mẹ.

Sự hy sinh của anh là một mất mát, nỗi đau chung của lực lượng phòng chống dịch nói riêng và nhân dân nói chung. Cảnh tượng nghiêm trang nhưng bi hùng khi đoàn xe tang đi qua đã chạm tới trái tim nhiều người, dù họ đã từng biết, từng gặp chiến sĩ ấy hay chưa.

- "Thời bình mà các anh vẫn hy sinh vì sự bình yên của đất nước. Chào tiễn biệt đồng chí. Quê hương đất nước ghi ơn anh!".

- "Nhìn di ảnh ở trước cửa xe chào đồng đội mà rớt nước mắt".

- "Anh Minh hiền và dễ thương lắm! Anh an nghỉ nha anh. Việc còn dang dở của anh, đồng đội sẽ thay anh làm tiếp. Vĩnh biệt anh!".

Trước đó, chiến sĩ công an này đã tham gia làm tổ phó tổ truy vết Covid-19 tại địa phương. Từ ngày 21 đến 28/7, anh đã tiến hành truy vết 6 trường hợp F1 và phối hợp với Trạm y tế xã Phước Thạnh test nhanh 18 trường hợp là công nhân công ty thuộc KCN Phước Đông – Bời Lời về địa phương.

Đến ngày 29/7, Đại úy Minh được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 nên được đưa đi cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu. Đến ngày 7/8, anh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh để điều trị, được hỗ trợ thở máy.

Ngày 8/8, Đại úy Minh được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt. Tuy nhiên, đến sáng 11/8, bệnh tình của anh trở nặng. Đến 10 giờ 40 cùng ngày, anh đã hy sinh tại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

