Rắn độc liên tục bò vào nhà dân ở Nghệ An

Những ngày qua, nhiều nhà người dân ở Nghệ An liên tục phát hiện rắn độc bò vào nhà. Các trường hợp được phát hiện đều là loài rắn cạp nia, đây là thủ phạm đã cắn một cô gái ở huyện Nghĩa Đàn khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Theo đó vào chiều muộn, gia đình chị Thái Thị Hiền (trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương) hốt hoảng khi phát hiện một con rắn độc cạp nia nằm ngay dẻ chùi chân trước cửa ra vào nhà tắm. May mắn con rắn được phát hiện kịp thời và chưa cắn vào người nào trong gia đình.

Con rắn cạp nia dài khoảng 1m bò vào nhà dân ở huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Rắn chui vào trong chiếc quần dùng để chùi chân đặt trước cửa ra vào nhà tắm. Trước đó 2 vợ chồng và con trai út đã đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân trước lúc đi ngủ nhưng không dẫm vào quần. Đến lượt con trai lớn đi vào nhà tắm thì phát hiện nửa sau con rắn đang nằm trong chiếc quần.

Trước đó vào đêm 10/7, một người dân ở phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà, Nghệ An) cũng đã phát hiện một con rắn độc cạp nia nằm trong nhà vệ sinh. Cụ thể, khi đang định vào nhà vệ sinh, người đàn ông bất ngờ phát hiện con rắn cạp nia dài khoảng 1m đang ở bên trong. Biết rắn độc nên người này lập tức gọi những người trong gia đình đến vây bắt và đập chết con rắn này. Theo nhận định, con rắn này có thể chui vào nhà vệ sinh qua đường ống nước của gia đình.

Trên mạng xã hội 2 người dân khác ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) và huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cũng đã chia sẻ những đoạn video phát hiện rắn độc cạp nia chui vào nhà trú ẩn. Cụ thể, đêm 11/7, tại nhà chị Vi Cáng (trú bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An) bất ngờ phát hiện một con rắn bò qua cửa sổ bếp vào nhà. May mắn chị Cáng và chồng phát hiện kịp thời. Qua quan sát, con rắn này dài khoảng hơn 1m.

Tại huyện Diễn Châu, một người dân cũng chia sẻ đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh một con rắn độc cạp nia bò vào nhà phòng khách của gia đình. Video ghi lại lúc này 2 người phụ nữ và một trẻ nhỏ đang ngồi chơi ở phòng khách thì con rắn độc bò vào nhà.

Một lúc sau, cháu bé báo với mẹ có rắn nên lập tức 2 người phụ nữ đã bế đứa trẻ rời đi và cầm gậy để đập chết con rắn độc. Video được chia sẻ trên mạng thu hút sự quan tâm của người dân.

Trước đó, tại địa bàn huyện Nghĩa Đàn và TP. Vinh của tỉnh Nghệ An đã liên tiếp xảy ra 2 vụ rắn cạp nia cắn người, trong đó 1 nạn nhân đã tử vong. Cụ thể, khoảng 2h sáng ngày 3/7, chị N.T.L. (SN 2000, trú tại huyện Nghĩa Đàn) khi đang ngủ nhà mình thì bị một con rắn cạp nia ở trong chăn chui ra cắn. Sau 5 ngày điều trị, chị L. đã tử vong.

Tiếp đó, vào 20h tối 8/7, cháu N.T.Q. (SN 2016, trú xã Hưng Đông, TP Vinh) khi ra vườn nhà không may bị rắn cạp nia cắn vào bàn chân phải. Cháu Q. lập tức được người thân garo chân và đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu và may mắn được cứu sống./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV