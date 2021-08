Quỳ Hợp - Nghệ An: Có hay không việc Cty TNHH Toàn Thắng khai thác trước khi được cấp phép?

Mỏ Lèn Chu trước đây đã cấp cho Nông trường 3/2

Có mặt tại Mỏ đá Lèn Chu xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) những ngày đầu tháng 8/2021, chúng tôi thấy tại đây: Công ty TNHH Toàn Thắng (Cty Toàn Thắng) đã xây dựng một nhà máy và đưa vào sử dụng, đá thành phẩm được xẻ ra, phía trên là một ngọn núi đang khai thác.

Để làm rõ các thông tin nói trên, tìm hiểu tại cơ quan chức năng được biết: Ngày 16/6/2021 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định (QĐ) 1876a/QĐ – UBND xử phạt Cty Toàn Thắng vì đã có hành vi chiếm đất, với mức phạt 100 triệu đồng theo Quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ – CP.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, quy định tại tại điểm c, khoản 7, Điều 14, Nghị định Nghị số 91/2019/NĐ – CP.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Cty Toàn Thắng sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan trong việc xây dựng nhà máy sản xuất và chế biến đá

Về vấn Đề này bà Trần Thị Toàn – Giám đốc Cty Toàn Thắng cho biết: Tôi bắt đầu làm đá từ năm 1992 luôn cố gắng để không vi phạm các quy định của pháp luật. Không phải là doanh nghiệp cố tình vi phạm việc chưa hoàn thiện thủ tục đã tiến hành xây dựng nhà máy mà do chúng tôi chưa nắm rõ các quy định về luật đất đai.

Sau khi được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư và yêu cầu đến bù giải phóng mặt bằng thì tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng bằng. Khu vực này, trước đây là của nông trường 3/2 là bãi sình lầy, phải đắp bao nhiêu là đất đá mới được như hôm nay. Khi được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 thì tiến hành xây dựng nhà máy’’.

Còn về vấn đề có hay không Cty Toàn Thắng khai thác tại mỏ Lèn Chu khi chưa được cấp phép, khai thác vượt trữ lượng, thất thu thuế. Tại biên bản làm việc ngày 10/08/2021, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Thuế tỉnh Nghệ An và UBND huyện Quỳ Hợp, xã Thọ Hợp, xã Minh Hợp, kiểm tra làm việc với Cty Toàn Thắng tại mỏ đá Lèn Chu.

Biên bản nêu rõ: Công ty TNHH Toàn Thắng được Bộ TN&MT cấp phép khai thác đá Dolomit khu vực Lèn Chu, xã Thọ Hợp và Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp theo giấy phép số 2351 ngày 27/7/2018, diện tích 5,68ha, thời hạn 30 năm. Công ty được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất hoạt động khoáng sản với diện tích 5,68ha, thời hạn đến năm 2048.

Khu vực xưởng chế biến nhà xưởng đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch 1/500 vào năm 2013. Hiện nay, công ty đang hoạt động theo giấy phép được cấp.

Mỏ Lèn Chu trước đây đã được cấp cho Nông trường 3/2 khai thác trong một thời gian dài

Về vấn đề phản ánh Cty Toàn Thắng khai thác trước thời điểm được cấp phép, UBND huyện Quỳ Hợp có ý kiến như sau: Khu vực mỏ này, từ năm 1996 được UBND tỉnh cho phép Nông trường 3/2 khai thác khoáng sản theo QĐ 306QĐ/UB ngày 07/2/1996. Sau khi cấp phép nông trường triển khai trong thời gian rất dài và khối lượng rất lớn; cộng với nông trường và nhiều người dân vào khai thác.

Cty Toàn Thắng không khai thác trước khi được cấp phép

Do vậy trữ lượng còn lại nhỏ hơn nhiều so với trước khi Nông trường 3/2 khai thác được bộ cấp phép cho Cty Tòan Thắng. Sau khi được bộ cấp phép khai thác Cty Toàn Thắng mới khai thác tại khu vực mỏ Lèn Chu này. Về phía Cục thuế tỉnh Nghệ An cũng khẳng định: Có việc khai thác khoáng sản trái phép và Nông trường 3/2 khai thác trước đây. Khi được cấp phép cho Cty Toàn Thắng trữ lượng mỏ đã được khai thác trữ lượng lớn.

Để làm rõ hơn vấn đề này chúng tôi đã làm việc với ông Nguyễn Nam Thuyên - Giám đốc Nông trường 3/2, ông Thuyên cho biết, mỏ đá Lèn Chu trước đây UBND tỉnh cấp cho Nông trường 3/2 khai thác làm đá, sau đó thì tỉnh thu hồi. Đến khi giao cho Cty Toàn Thắng thăm dò, sau này luật thay đổi việc cấp phép khai thác phải Bộ TN&MT cấp phép, Nông trường cũng làm thủ tục xin cấp lại, nhưng sau đó có một số lý do nên không thực hiện được.

Liên quan đến vấn đề Cty Toàn Thắng khai thác vượt công suất cho phép, vượt sản lượng và đá Dolomit (do Cty Toàn Thắng khai thác) là đá vân gỗ đơn giá phải cao hơn nên việc áp thuế hiện nay đối với mỏ này là thất thu thuế, Sở TN&MT Nghệ An đã báo cáo Bộ làm rõ theo thẩm quyền.

Còn về vấn đề thất thu thuế đại diện Cục thuế Nghệ An khẳng định: Cơ quan thuế có nhiều biện pháp để chống thất thu thuế, việc cơ quan thuế áp giá tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường thời gian qua là đúng quy định.

Như vậy, trước thông tin dư luận cho rằng Cty Toàn Thắng tự ý khai thác trước khi được cấp phép là hoàn toàn không chính xác.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: sao.baophapluat.vn