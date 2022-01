Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng ký hợp đồng 3 năm với CLB Sông Lam Nghệ An

Quế Ngọc Hải trở về quê hương và khoác áo số 3 tại CLB Sông Lam Nghệ An kể từ mùa giải 2022 - Ảnh: SLNA FC

Trước đó vào cuối năm 2021, cả Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã kết thúc hợp đồng và nói lời chia tay với CLB Viettel. Hai tuyển thủ xứ nghệ đã nhận được lời mời trở lại quê hương sau nhiều năm bôn ba.

Chiều 13-1 tại Hà Nội, hợp đồng giữa Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng với CLB Sông Lam Nghệ An đã được ký kết. Hai tuyển thủ về đầu quân cho CLB Sông Lam Nghệ An trong 3 mùa giải từ 2022 đến hết 2024. Quế Ngọc Hải sẽ mặc áo số 3 và cũng là số áo của anh ở đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng sẽ khoác áo số 9 - chiếc áo quen thuộc của anh khi còn khoác áo Sông Lam Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Quế Ngọc Hải chia sẻ: "Khi trở về đội bóng quê hương, Hải chỉ có một từ là hạnh phúc. Mục tiêu của Hải và những cầu thủ sắp tới là nỗ lực và chăm chỉ để mang về những thành tích cho CLB".

Trọng Hoàng khoác áo số 9 khi trở về Sông Lam Nghệ An trong 3 mùa tới - Ảnh: SLNA FC

Trước đó, sau khi có nhà tài trợ mới là Tập đoàn Tân Long, CLB Sông Lam Nghệ An đã giữ được chân các tuyển thủ ngôi sao của đội bóng là Phan Văn Đức, chiêu mộ tuyển thủ Trần Đình Hoàng. Thời gian qua, Sông Lam Nghệ An cũng đã tiến hành sửa chữa và nâng cấp sân Vinh để chuẩn bị cho V-League 2022.

Ông Trương Sỹ Bá - chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An - chia sẻ: "Chúc mừng Ngọc Hải và Trọng Hoàng - 2 ngôi sao của bóng đá Việt Nam, những người con xứ Nghệ - trở về với đội bóng quê hương. Tôi chúc hai bạn đạt được nhiều thành quả, cống hiến tận tâm, đưa đội bóng Sông Lam Nghệ An ngày càng phát triển".

Tác giả: KHƯƠNG XUÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ