Quảng Bình: Nhóm thanh niên ném vỡ cửa kính tàu lửa, hành khách hoảng loạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30, ngày 21/2, đoàn tàu mang số hiệu SE7 chạy từ hướng Hà Nội vào TP.HCM đã đi địa phận huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, tàu đã bị một nhóm thanh niên từ dưới đường ném đá lên tàu làm vỡ kính.

Tuy nhiên, do lớp kính của toa tàu có 2 lớp nên khi lớp ngoài bị vỡ vụn, lớp trong có thể che chắn cho hành khách bên trong.

Hiện tại, theo ghi nhận của nhân viên toa tàu, chưa có hành khách nào bị thương. Được biết, toa tàu trên đã chở theo gần 1.000 hành khách và cán bộ công nhân viên đang làm nhiệm vụ. Tổ tàu đã lập biên bản xác minh và ghi nhận sự việc.

Sự việc đã khiến hành khách trên tàu hoảng loạn

Theo đó, có tổng cộng 4 tấm kính đã rất bị vỡ. Trong đó, toa 1 bị vỡ 2 tấm, toa 2 bị vỡ 1 tấm và toa 7 bị vỡ 1 tấm. Đồng thời, toa 5, toa 6 và toa 8 bị ném vào thành tàu gây tiếng động lớn. Khi sự việc xảy ra, hành khách trên các toa rất hoảng loạn. Ngay sau đó, nhân viên toa tàu đã có mặt để xử lý sự việc và trấn an hành khách.

Mặt kính toa tàu bị vỡ

"Đây là hành động nghiêm trọng uy hiếp an toàn chạy tàu, an toàn tính mạng cho hành khách trên tàu và hư hỏng tài sản quốc gia. Chúng tôi sẽ gửi biên bản lên lên cấp trên để chuyển về địa phương nơi tàu đi qua bị sự việc. Đồng thời, sự việc sẽ được thông tin để cơ quan công an điều tra xử lý", phía quản lí đoàn tàu thông tin.

Tác giả: Lan Chi

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị