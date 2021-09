Quản lý khách sạn phố cổ "bày cách" cho khách vượt chốt để vào mua bán dâm

Ngày 6-9, tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết Công an quận này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Tiến Sơn (SN 1997, trú tại xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Hoàng Xuân Lộc (SN 1994, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi "Chứa mại dâm". Lộc và Sơn là quản lý và nhân viên của khách sạn May Flower (số 11 phố Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm).

Hai bị can Lộc (trái) và Sơn tại cơ quan công an

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 19-8, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra hành chính tại khách sạn May Flower và bắt quả tang một người phụ nữ tên K.P. (SN 1989, quê quán Nam Định) đang có hành vi bán dâm tại phòng 301 và L.Q.T (SN 1992, Hà Nội) là khách mua dâm.

Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

K.P. làm việc với cơ quan công an

Tại cơ quan công an, K.P. khai hàng ngày, P. chủ động đăng tải các hình ảnh, thông tin lên các trang web về mua bán dâm, đăng trên mạng xã hội để thu hút khách. Sau đó, P. thuê phòng tại đây để thực hiện hành vi bán dâm.

Theo công an, địa điểm số 11 phố Hàng Rươi, trong thời gian giãn cách xã hội đã có chốt chặn phòng dịch Covid-19 ở hai đầu. Tuy nhiên, khách làng chơi khi đến sẽ được "phím" cách để vượt chốt, bằng cách để xe ở ngoài và đi bộ vào trong. Khi đến khách sạn May Flower thì bấm chuông để có người mở cửa.

