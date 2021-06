Quá khứ ít biết về Song Joong Ki

Song Joong Ki đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình có tỷ suất người xem cao của Hàn Quốc như The Innocent Man, Hậu duệ mặt trời, Biên niên sử Arthdal và mới nhất là Vincenzo. Anh cũng tham gia các dự án điện ảnh nổi tiếng như A Werewolf Boy, The Battleship Island. Nam diễn viên góp mặt trong Space Sweepers - một trong những bộ phim Hàn Quốc có kinh phí cao nhất (gần 20 triệu USD).

Theo Asia Tatler, Song Joong Ki được trả 68.000 USD cho mỗi tập phim. Anh là một trong những diễn viên nổi tiếng và được trả thù lao cao nhất Hàn Quốc.

Lần đầu xuất hiện thông qua chương trình Quiz Korea

Trước khi ra mắt trong bộ phim Frozen Flower phát sóng năm 2008, Song Joong Ki là khách mời trong chương trình Quiz Korea vào năm 2006. Nam diễn viên được mời tham gia chương trình vào phút chót để thay thế một thí sinh khác gặp vấn đề sức khỏe.

Anh xếp thứ 2 sau khi chương trình kết thúc. Ngoại hình nổi bật cùng trí thông minh giúp Song Joong Ki nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh được mời chụp hình cho nhiều tạp chí, nhãn hàng và bắt đầu bước chân vào thị trường giải trí.

Song Joong Ki vừa trở lại với dự án Vincenzo.

Song Joong Ki nổi tiếng ở Hàn Quốc nhờ vai diễn trong bộ phim cổ trang Sungkyunkwan Scandal năm 2010, nhưng phải đến năm 2016, anh mới có thể vươn lên vị thế ngôi sao Hallyu. Thời điểm đó, anh xuất hiện trong phim Hậu duệ mặt trời với vai đại úy Yoo Shi Jin.

Người hâm mộ quốc tế thấy được sức hút của Song Joong Ki và yêu mến nam diễn viên. Năm đó, anh giành Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang cho hạng mục Nam diễn viên được yêu thích nhất. Ngôi sao sinh năm 1985 cũng nhận Daesang tại Giải thưởng Phim truyền hình KBS.

Sau Hậu duệ mặt trời, Song Joong Ki càng nổi tiếng với lượng fan quốc tế hùng hậu.

Xuất bản sách về bí quyết làm đẹp

Năm 2010, Song Joong Ki và biên tập viên Hwang Min Young cùng nhau viết một cuốn sách có tựa đề Dự án làn da đẹp cho nam giới. Song Joong Ki được biết đến với làn da không tì vết nên công chúng luôn tò mò muốn biết bí quyết và cách chăm sóc da của anh.

Theo BNT News, cuốn sách đạt vị trí số một trong danh sách sách bán chạy nhất suốt tháng 4/2010. Khoảng 30% doanh số bán hàng đến từ khách hàng nữ dù đây là sách hướng dẫn về sức khỏe và sắc đẹp cho nam giới.

Song Joong Ki vừa nhận vai diễn mới trong phim Chaebol Family’s Youngest Son.

Có khả năng hát và rap

Song Joong Ki đóng vai chính trong bộ phim năm 2012 The Innocent Man. Bộ phim thành công vang dội vào thời điểm đó và đưa Song Joong Ki trở thành ngôi sao. Theo Enews24, bộ phim đứng đầu về tỷ suất người xem so với các chương trình phát sóng cùng khung giờ. Song Joong Ki đảm nhận vai nam chính Kang Ma Ru đồng thời thể hiện bản nhạc phim Really.

Ngoài giọng hát tốt, Song Joong Ki được đánh giá cao về kỹ năng rap. Song Joong Ki từng hợp tác với rapper Outsider và biểu diễn trong sự kiện tổ chức vào năm 2009.

Bạn thân của Song Joong Ki là Lee Kwang Soo

Lee Kwang Soo là người bạn mà Song Joong Ki liên tục nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn. Nam diễn viên cho biết việc Lee Kwang Soo đến thăm đã tiếp thêm cho anh năng lượng và sức mạnh khi ở trong quân đội. Theo trang QQ, Lee Kwang Soo cũng là người đầu tiên được Song Joong Ki báo tin hôn lễ với Song Hye Kyo.

Lee Kwang Soo cũng thay Song Joong Ki đến dự lễ cưới của anh trai vì tài tử Hậu duệ mặt trời khi đó ở trong quân ngũ. Cựu thành viên Running Man thường xuyên tới thăm gia đình của bạn thân. Theo chia sẻ của tài tử họ Song, hai diễn viên có thể chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn.

Không biết sử dụng mạng xã hội

Song Joong Ki nhiều lần đề cập việc không sử dụng mạng xã hội. Nam diễn viên giải thích anh không hiểu biết về công nghệ. Trong một cuộc phỏng vấn với News9 của đài KBS vào năm 2016, khi được hỏi cách tiếp cận và giao tiếp với người hâm mộ, Song Joong Ki trả lời anh để lại tin nhắn hoặc câu hỏi thông qua tài khoản của Lee Kwang Soo.

Song Joong Ki hiện là sao hạng A tại Hàn Quốc.

Khi đó, hầu hết ngôi sao Hàn Quốc hoạt động tích cực trên Instagram và Twitter, nhưng Song Joong Ki không sử dụng bất kỳ nền tảng nào.

“Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về việc này. Ngay cả những người bạn thân thiết với tôi cũng thắc mắc. Nhưng, lý do rất đơn giản, tôi không biết gì về công nghệ. Tôi không sử dụng mạng xã hội vì không giỏi. Tôi không biết sử dụng nó như thế nào”, anh chia sẻ.

Đầu năm 2020, sau khi gia nhập HiSTORY, nam diễn viên được công ty mở tài khoản cá nhân. Công ty quản lý trang Instagram của Song Joong Ki và tải nhiều video của nam diễn viên lên kênh YouTube chính thức. Nhờ đó, người hâm mộ được thấy nhiều hơn những hình ảnh đời thường của Song Joong Ki.

Thêm một điều nữa, Song Joong Ki được đào tạo để trở thành một vận động viên trượt băng từ khi anh học lớp một. Anh đã tập luyện siêng năng trong khoảng 12 năm và từng là vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn.

Song Joong Ki thậm chí tham gia thi đấu trong Đại hội Thể thao Quốc gia nhiều lần với tư cách đại diện cho thành phố Daejeon. Lý do sau đó tài tử từ bỏ bộ môn này là chấn thương mắt cá chân vào năm anh 15 tuổi.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: zingnews.vn