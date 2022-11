Qatar nới lệnh cấm tình dục ngoài hôn nhân với khách tới World Cup

Qatar cho phép các đôi chưa kết hôn ngủ chung phòng khách sạn trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Ảnh: EFE.

Hơn một triệu người hâm mộ thể thao sẽ đến Qatar theo dõi World Cup 2022 vào tháng 11 và tháng 12. Giải bóng đá lớn nhất hành tinh thường biến các nước chủ nhà thành nơi tiệc tùng không ngừng nghỉ. Nhưng năm nay có thể sẽ khác, theo Associated Press.

Qatar có hệ thống pháp luật hà khắc, không khoan dung đối với chủ nghĩa côn đồ được tiếp sức bằng rượu bia đã bộc lộ tại các mùa World Cup trước đây.

Đất nước này đã cố gắng thể hiện sự chào đón dành cho khách nước ngoài, nhưng các giá trị truyền thống của người Hồi giáo vẫn tồn tại mạnh mẽ trong nhiều khía cạnh. Người hâm mộ tham dự World Cup 2022 cần lưu ý đến luật pháp và phong tục văn hóa của Qatar, bao gồm các chính sách đối với rượu, ma túy, tình dục và quy định về trang phục.

Tình dục và trang phục

Qatar coi việc chung sống của phụ nữ và nam giới chưa kết hôn là một tội ác, sử dụng cái gọi là luật khiếm nhã để trừng phạt quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.

Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết các cặp đôi chưa kết hôn có thể ở chung phòng khách sạn trong thời gian diễn ra World Cup 2022 mà không có vấn đề gì.

Trang web du lịch của chính phủ cho biết những hành động thể hiện tình cảm nơi công cộng bị "phản đối". Nắm tay sẽ không khiến mọi người phải ngồi tù, nhưng du khách nên tránh thể hiện sự thân mật quá mức.

Qatar yêu cầu du khách không ăn mặc hở hang ở nơi công cộng. Ảnh: AP.

Luật Qatar yêu cầu mức án tù 1-3 năm đối với người lớn bị kết tội đồng tính nam hoặc đồng tính nữ. Mặc quần áo xuyên thấu cũng bị hình sự hóa.

Dù vậy, các nhà tổ chức World Cup đã nói với AP rằng bất kỳ ai, bất kể khuynh hướng tình dục của họ, đều có thể đến "mà không sợ hậu quả".

Trang web du lịch của chính phủ Qatar kêu gọi nam giới và phụ nữ "thể hiện sự tôn trọng văn hóa địa phương bằng cách tránh ăn mặc hở hang quá mức nơi công cộng".

Du khách được yêu cầu mặc trang phục che vai và đầu gối. Những người mặc quần đùi và áo cộc tay có thể bị cấm vào các tòa nhà chính phủ và trung tâm thương mại.

Phụ nữ đến thăm các nhà thờ Hồi giáo trong thành phố Doha sẽ nhận được những chiếc khăn trùm đầu.

Rượu bia và ma túy

Rượu chỉ được phục vụ trong các nhà hàng khách sạn và quán bar có giấy phép ở Qatar. Tiêu thụ đồ uống có cồn ở những nơi khác đều là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, những cư dân không theo đạo Hồi của Doha có giấy phép có thể uống rượu tại nhà.

Tại World Cup 2022, người hâm mộ sẽ được phép mua bia trong khuôn viên sân vận động, trước và sau trận đấu. Cổ động viên cũng có thể uống vào buổi tối tại một "khu vực dành cho người hâm mộ" ở trung tâm thành phố Doha.

Nói chung ở Qatar, say xỉn nơi công cộng có thể bị phạt tiền và bỏ tù. Tuy nhiên, người đứng đầu các hoạt động an ninh của Qatar đã nói rằng trong suốt giải đấu, cảnh sát sẽ làm ngơ với hầu hết hành vi phạm tội nhưng có khả năng bắt giữ nếu ai đó say rượu gây ẩu đả hoặc thiệt hại tài sản công.

Du khách đến Qatar cần lưu ý các quy định về trang phục, rượu bia, tình dục, chụp ảnh... Ảnh: AP.

Độ tuổi uống rượu hợp pháp là 21 trở lên và những người lui tới các quán bar thường được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc hộ chiếu khi nhập cảnh.

Qatar là một trong những quốc gia có nhiều hạn chế nhất thế giới về ma túy, cấm cần sa và thậm chí cả các loại thuốc không kê đơn như thuốc an thần và amphetamine.

Việc bán và tàng trữ ma túy bất hợp pháp có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm cả án tù dài hạn, sau đó là trục xuất và phạt tiền nặng. Tội buôn lậu ma túy có thể bị kết án tử hình.

Người hâm mộ World Cup nên biết những điều luật này khi đến sân bay quốc tế Hamad, nơi nhà chức trách quét túi xách và hành khách bằng công nghệ an ninh mới và đã bắt giữ những người mang theo thuốc cấm.

Các quy định khác

Giơ ngón tay giữa hoặc chửi thề, đặc biệt là đối với cảnh sát hoặc các cơ quan chức năng khác, có thể dẫn đến việc bị bắt. Hầu hết vụ án hình sự ở Qatar của người nước ngoài đều liên quan đến những tội danh này.

Nhiều phụ nữ và nam giới Qatar sẽ không bắt tay người khác giới. Quay phim và chụp ảnh mọi người mà không có sự đồng ý của họ, cũng như chụp ảnh các địa điểm quân sự hoặc tôn giáo nhạy cảm, có thể bị truy tố.

Du khách cũng cần lưu ý khi thảo luận về tôn giáo và chính trị với người dân địa phương. Xúc phạm hoàng gia có thể khiến một người phải ngồi tù.

Phát tán tin tức giả mạo và làm tổn hại đến lợi ích của đất nước là một tội nghiêm trọng nên du khách được khuyên tránh xa các bài bình luận trên mạng xã hội về Qatar.

Tác giả: Lê Vy

Nguồn tin: zingnews.vn