Chiều 8-9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cùng lãnh đạo công an tỉnh, TP Thuận An đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phú cũng như đến kiểm tra hiện trường vụ hỏa hoạn tại quán karaoke.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới thăm các nạn nhân trong vụ cháy cơ sở Karaoke An Phú tại Bệnh viện đa khoa An Phú

Phó Thủ tướng tới thăm gia đình một nạn nhân

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động