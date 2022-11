Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương

Cùng tham gia buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND huyện Thanh Chương được bầu tại xã Thanh Tùng, lãnh đạo huyện Thanh Chương.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cùng tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện Thanh Chương Nguyễn Cao Thanh – Trưởng phòng Nội vụ đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; tình hình kinh tế - xã hội huyện thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

Tại hội nghị, phản ánh khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới ở cơ sở sau khi sáp nhập các xóm trên địa bàn xã, cử tri đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện có ý kiến với cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ xóm, xã xi măng kịp thời để xây dựng đường giao thông nông thôn; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa; hỗ trợ xây dựng chùa Sông ở xóm 5; xây dựng cầu Đồng Lác tại xóm 1; hỗ trợ nâng cấp trạm bơm Thanh Hà.

Cử tri cũng đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện quan tâm đến việc giải quyết hồ sơ tồn đọng trong cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đối với các hộ dân ở dọc đường mòn Hồ Chí Minh; quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách cho các đồng chí công an viên đã đủ thời gian công tác theo quy định. Cùng với đó, cử tri đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện quan tâm có ý kiến với cơ quan chức năng hỗ trợ các trường học trên địa bàn xã xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện đã được lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban UBND huyện Thanh Chương trao đổi và trả lời cụ thể. Trong đó, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện đã trao đổi về các nguyên nhân dẫn đến không thực hiện được hoặc, chậm được cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như đã hướng dẫn quy trình, thủ tục để thực hiện cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường cho biết trên địa bàn xã Thanh Tùng có 150 hộ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã có 48 hộ được cấp, các hộ còn lại chưa được cấp là vì không cung cấp được hồ sơ, một số hộ trước đây được cấp đất trái thẩm quyền...

Thông tin thêm những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết mặc dù có nhiều khó khăn nhưng bằng quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt được những kết quả hết sức tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm đạt 9,23%, thu ngân sách đạt trên 17 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút các dự án FDI, từ đầu năm đến nay tỉnh đã thu hút các dự án có tổng nguồn vốn đầu tư hơn 900 triệu USD, lần đầu tiên Nghệ An đứng trong tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri xã Thanh Tùng cũng như các xã trong cụm Bích Hào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã trao đổi và trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền, những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ chuyển tải đến các cơ quan cấp trên giải quyết.

Riêng đối với việc hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng đường giao thông nông thôn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết sẽ chỉ đạo, đôn đốc Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ đấu thầu để cấp cho các địa phương.

Liên quan đến việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu UBND huyện Thanh Chương tiến hành rà soát, xem xét nguyên nhân để có trả lời, hướng dẫn cho người dân thực hiện đúng hồ sơ thủ tục theo quy định.

Đối với việc xây dựng các nhà văn hóa xóm, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, xem xét lựa chọn vị trí phù hợp để giữ lại nhà văn hóa đã có hoặc xây mới nhằm đảm bảo nơi sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xóm sau sáp nhập.

