Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kiểm tra khu cách ly phòng chống Covid- 19.

Theo kế hoạch, đoàn lao động người Việt Nam từ Hàn Quốc trở về có 248 người, trong đó có 30 trẻ nhỏ sẽ về đến sân bay Vinh vào 15h chiều 17/4. Dự kiến, ngay sau khi làm thủ tục nhập cảnh, 187 người sẽ được đưa về cách ly tập trung có thu phí tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên - Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An; số còn lại 61 người sẽ tiếp tục bổ sung về điểm cách ly tập trung trước đó ở huyện Con Cuông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu có các phương án dự phòng cho tất cả các tình huống.

Qua kiểm tra thực tế cơ sở cách ly và nghe ý kiến, đề xuất các phương án của các thành viên Ban chỉ đạo cũng như cơ quan chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định: Việc đón công dân về nước là chính sách nhân đạo của Chính phủ, vì thế Nghệ An có trách nhiệm tham gia, chia sẻ. Mặc dù nguy cơ lớn, khó khăn nhiều nhưng các cấp, ngành phải tập trung khắc phục, nỗ lực, phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất để đảm bảo an toàn cho công dân cũng như lực lượng làm nhiệm vụ. Theo đó, các kế hoạch, phương án dự phòng cho tất cả các tình huống, sự cố từ đảm bảo an ninh đến sức khoẻ công dân, lực lượng làm nhiệm vụ cũng phải được tính toán, chuẩn bị kỹ để khi cần là kích hoạt, áp dụng ngay. Đặc biệt, ngay sau khi các công dân về điểm cách ly, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cử cán bộ, KTV lấy mẫu bệnh phẩm, tiến hành xét nghiệm để có kết quả sớm nhất, áp dụng phương án xử lý tốt nhất.

Kiểm tra khu vực cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên.

Do trong đoàn có nhiều trẻ nhỏ nên đơn vị y tế cũng cần chuẩn bị phương án điều trị khi các cháu bị ốm đau trong quá trình cách ly. Khi có ca dương tính hoặc bệnh lý phải đưa về Trung tâm bệnh nhiệt đới của BV HNĐK tỉnh để điều trị, cách ly ngay. Theo đó, việc vận chuyển như thế bào để đảm bảo an toàn phòng dịch phải được tính đến. Việc xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày tại khu cách ly yêu cầu phải giám sát, khử khuẩn từ khâu thu gom, vận chuyển đến xử lý, nhằm hạn chế đến mức tối đa sự cố có thể xảy ra đối với công dân, lực lượng làm nhiệm vụ và cộng đồng.

Tác giả: An Duyên - Hữu Dũng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An