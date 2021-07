Phó chủ tịch Hội người Hàn miền Trung bị bắt

Sáng 9-7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can là người Hàn Quốc liên quan đến vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

Các bị can gồm Lee Kwan Young (SN 1968, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) - Phó Chủ tịch Hội người Hàn miền Trung; Seo Young Jin (SN 1973, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) - giám đốc Cty TNHH Han In Hue và Song Song Sub (SN 1972, trú chung cư Mường Thanh, quận Ngũ Hành Sơn) - chủ công ty môi giới Khan Vina.

Lee Kwan Young (áo trắng) nhận lệnh bắt tạm giam của Công an TP Đà Nẵng

3 người Hàn Quốc này có thời gian dài sinh sống, làm việc tại TP Đà Nẵng.

Lợi dụng chính sách nhập cảnh của Việt Nam cho chuyên gia nước ngoài, Lee Kwan Young và Seo Young Jin đã tổ chức khảo sát nhu cầu, tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực từ các doanh nghiệp. Các đối tượng tổ chức toàn bộ quy trình nhập cảnh của khách Hàn Quốc từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đến sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Thông qua quảng cáo trên mạng internet, Song Song Sub tiếp nhận thông tin khách hàng có nhu cầu nhập cảnh và gửi thông tin này để Seo Young Jin làm các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh.

Song Song Sub-Chủ công ty môi giới Khan Vina bị bắt vì tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép

Sau đó, các giấy tờ này được Giám đốc các công ty như Kuvarose, The Es, Phúc Travel, Newlife,…đóng dấu bảo lãnh nhập cảnh với tư cách là "chuyên gia" làm việc tại đây. Lee Kwan Young, Seo Young Jin và Song Song Sub đã tổ chức cho số khách Hàn Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam trong 4 đợt.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

