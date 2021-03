Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đạt được thời gian qua.

Tặng quà và chúc mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống BĐBP và 32 năm ngày Biên phòng toàn dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đạt được thời gian qua. Trong đó, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ an toàn chủ quyền biên giới quốc gia trên hai tuyến biên phòng. Cũng như phối hợp chặt chẽ với các địa phương biên giới làm tốt công tác an sinh xã hội. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà bộ đội biên phòng tỉnh đạt được trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới.

Đại diện lãnh đạo BCH BĐBP Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với lực lượng BĐBP.

Đặc biệt, hơn một năm qua, để phòng chống dịch Covid- 19, lực lượng biên phòng đã căng mình trên tuyến biên giới để ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép; Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng khác làm tốt công tác phòng chống dịch ở tuyến đầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhân ngày truyền thống.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của ngày truyền thống lực lượng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông mong muốn cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

