Phi thẳng vào đầu container, 3 giây cuối ghi lại tư thế gặp nạn ám ảnh của người phụ nữ

Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn ngày 22/2 tại trước khu công nghiệp Thăng Long 2, tỉnh Hưng Yên. Một chiếc xe container đang di chuyển từ phía trong KCN ra ngoài đường. Bất ngờ một nữ công nhân chạy xe máy tốc độ cao đã đâm trực diện vào phần đầu xe container.

Pha va chạm mạnh khiến người phụ nữ gục đầu bất tỉnh, nửa thân vẫn còn ngồi trên xe máy. Hiện vẫn chưa rõ thương vong cũng như thiệt hại vụ tai nạn nói trên.

Đoạn clip đăng tải trên diễn đàn giao thông nhận về nhiều bình luận tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn.

