Phê chuẩn quyết định khởi tố 12 bị can trong đường dây đánh bạc liên tỉnh

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Vì mục đích lợi nhuận nên Phạm Văn Tiến (quê Thanh Hóa) thường trú tại số 79, đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vĩnh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã liên hệ với Phan Văn Khanh, Nguyễn Thị Ái Duyên (trú tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Thu Hiền (trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) làm thư ký ghi lô, đề của những người chơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, rồi hằng ngày chuyển bảng lô đề đã ghi của khách cho Phạm Văn Tiến.

Cơ quan CSĐT khám xét khẩn cấp chỗ ở đối tượng Phan Văn Khanh.

Cách thức hoạt động đánh bạc giữa Phạm Văn Tiến và những người này là sử dụng điện thoại để nhắn tin đánh số lê, số đề với nhau. Theo tài liệu điều tra trong các ngày 8, 9, 10/12/2020, Phạm Văn Tiến đã nhiều lần nhận bảng ghi số lô, số đề từ Nguyễn Thị Ái Duyên, Phan Văn Khanh và Nguyễn Thị Thu Hiền với số tiền hơn 100.000.000 đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Giang Anh

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật