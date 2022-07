Phát hiện thi thể trong khu đô thị ở Hà Nội

Ngày 9/7, Công an huyện Thanh Oai cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam giới tử vong nhiều ngày tại một khu đô thị trên địa bàn xã Cự Khê.

Trước đó, tối 8/7, người dân phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy tại khu đô thị trên địa bàn xã Cự Khê.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thanh Oai nhanh chóng cử lực lượng tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm và điều tra, công an xác định nạn nhân tử vong do sử dụng ma túy dẫn đến bị sốc thuốc.

Theo đó, người này đã tử vong từ 6 ngày trước, chỉ đến khi thi thể phân hủy nặng mới được người dân phát hiện.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể về cho gia đình để lo hậu sự.

Tác giả: Đắc Huy

Nguồn tin: Báo VTC News