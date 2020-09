Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong bọc nylon ở thùng rác

Công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: Facebook.

Chiều 9/9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một thi thể trẻ sơ sinh được bọc trong bao nylon trong thùng rác ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Người chia sẻ câu chuyện cho biết, sự việc xảy ra vào trưa 9/9 trên đường 473, xã Trung An. Lúc này, một số người dân phát hiện thi thể em bé trong thùng rác nên báo cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Công an xã Trung An, huyện Củ Chi xác nhận, sau khi nhận tin báo, công an xã đã báo cáo lên trên và công an huyện Củ Chi đã đến hiện trường, điều tra vụ việc.

Tác giả: Ninh Sự

Nguồn tin: Báo Giao thông