Phát hiện siêu xe Bentley đeo biển kiểm soát giả

Xã hội

Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết: Qua kiểm tra chiếc xe ô tô siêu sang Bentley, tổ công tác Y11/141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện số khung, số máy của xe không có trong dữ liệu của công an. Biển kiểm soát lắp trên xe lại là của một xe khác.