Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng không còn bộ phận sinh dục

Theo một số nguồn tin, khoảng 21h tối 12/10, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng tại Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái.

Clip hiện trường vụ việc (Nguồn: Facebook)

Một số page tại Yên Bái cho biết tại hiện trường, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, bị cắt "của quý". Ngay sau đó, người dân đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm để điều tra, xác minh vụ việc.

Cơ quan chức năng huyện Yên Bình, Yên Bái đang điều tra cái chết của người đàn ông bị mất "của quý" tại nhà riêng. Ảnh: Lao động

Liên quan đến vụ việc này, cho biết trên tờ Lao động, ông Tăng Thành Công - Chủ tịch UBND xã Hàn Đà, huyện Yên Bình cho biết, khoảng 19h ngày 12/10, người dân thôn Phúc Hòa phát hiện thi thể ông P.Đ.Y (SN 1971, thôn Phúc Hòa, ở xã Hán Đà, huyện Yên Bình) trong căn bếp, tại nhà riêng trong tình trạng bị mất "của quý".

Ông Công cũng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy đầy đủ bộ phận trên người ông Y. và có thể rất khó tìm ra.

Được biết, vợ ông Y. đang phải chăm con bị tai nạn tại Bệnh viện Việt Đức.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc