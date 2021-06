Phát hiện đối tượng mang ma tuý vào khu cách ly COVID-19

Thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 12 giờ ngày 17/6, tổ công tác của Công an xã Đại Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.V.T, SN 1989, trú tại thôn Trung Sơn (xã Đại Sơn, huyện Sơn Động) tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng N.V.T, SN 1989, trú tại thôn Trung Sơn (xã Đại Sơn, huyện Sơn Động).

N.V.T là lao động tự do tại KCN Vân Trung (Việt Yên) được đưa về khu cách ly tập trung trường THCS Quế Sơn xã Đại Sơn cách ly từ ngày 13/6. Cơ quan công an thu giữ trên giường cá nhân của N.V.T tại phòng số 2 trong Khu Cách ly 3 tép nghi là Heroin. Hiện công an huyện Sơn Động để tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định.

Cũng liên quan đến tội phạm ma tuý tại địa bàn Bắc Giang, khoảng 23 giờ, ngày 16/6, lực lượng công an thị trấn Tây Yên Tử (huyện Sơn Động) bắt 5 đối tượng tụ tập sử dụng tại nhà ông T.S.P, sinh năm 1972 ở Tổ dân phố Mậu (thị trấn Tây Yên Tử).

5 đối tượng tụ tập sử dụng ma tuý tại nhà ông T.S.P, sinh năm 1972 ở Tổ dân phố Mậu (thị trấn Tây Yên Tử)

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 chai nhựa màu trắng, nắp màu vàng được gắn 2 đầu ống nhựa, một ống nhựa màu vàng dài 20cm, một ống nhựa màu trắng dài 10cm; 2 túi nilon màu trắng một cạnh có rãnh khóa nhựa, 1 ồng thủy tinh, bật lửa. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận các dụng cụ trên được dùng để sử dụng ma túy đá. Công an thị trấn Tây Yên Tử tham mưu UBND thị trấn xử phạt 5 đối tượng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền 2 triệu đồng/1 đối tượng. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Long Vân

Nguồn tin: Báo Tiền Phong