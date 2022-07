Phát hiện 224 "dân bay" trong quán bar có ma tuý, bóng cười

Pháp luật

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện có 224 người đang tụ tập trong quán Bar The Light tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên; trong đó có nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.