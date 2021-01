Phan Ngọc Luân khiến cư dân mạng tức giận khi phát ngôn kỳ thị về dịch COVID-19

Trong đó, anh comment trên facebook một youtuber về tình hình dịch bệnh ở Quảng Ninh và Hải Dương rằng "đúng là ngoài đó luôn làm mệt mỏi cả nước". Bình luận định kiến của Phan Ngọc Luân ngay lập tức nhận được nhiều phản đối từ cư dân mạng. Đa số cho hay đây là phát biểu thiếu hiểu biết và tỏ thái độ tức giận.

Các comment gây tranh cãi của Phan Ngọc Luân

Phan Ngọc Luân giải thích, "Mình không nói hết tất cả nhưng hầu hết xuất phát từ ngoài đó. Đi lậu vào không qua chốt kiểm dịch rồi tạo một ổ dịch bự. Những người này phải bỏ tù cho biết".

Phan Ngọc Luân phát ngôn thiếu kiểm soát về tình hình dịch COVID-19 bùng phát tại Quảng Ninh và Hải Dương

Trước phản ứng của cư dân mạng, Phan Ngọc Luân đã up một status để phân trần rằng anh thể hiện sự lo lắng cho miền Bắc nhưng bị hiểu nhầm thành kỳ thị. Anh cho rằng, xảy ra những tranh luận trên mạng là do cách anh diễn đạt và cũng do mọi người cố tình không hiểu. Phan Ngọc Luân cũng cho rằng mình quá bị xem thường và khi đụng chuyện mới biết ai thật, ai giả. Nam ca sĩ buộc phải xoá status và thay vào đó một status khác để xin lỗi và nhận sai hoàn toàn.

Vào năm 2018, Phan Ngọc Luân cũng dính phải scandal khi bất ngờ tiết lộ mối quan hệ tình cảm giữa mình và Đàm Vĩnh Hưng. Thông tin này khiến nam ca sĩ bị ném đá vì nhiều người cho rằng đây là cách anh PR tên tuổi.

Mặc dù sau đó đã đính chính và xin lỗi nhưng scandal này đã khiến công chúng mất thiện cảm với anh. Phan Ngọc Luân cho biết sau ồn ào này, anh im lặng trong suốt một năm để nhìn nhận lại sai lầm, hoàn thiện bản thân cả trong tính cách lẫn âm nhạc.

Nguồn tin: Báo VTC News