Phá ổ mại dâm hoạt động giữa mùa dịch ở phố cổ Hà Nội

Tối 6/9, trao đổi với Zing, chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Tiến Sơn (24 tuổi) và Hoàng Xuân Lộc (27 tuổi, cùng ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Chứa mại dâm.

Theo cơ quan chức năng, tối 19/8, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra hành chính khách sạn May Flower (số 11 phố Hàng Rươi) do Sơn làm quản lý và Lộc là nhân viên bảo vệ.

Tại phòng 301, cảnh sát bắt quả tang T.T.K.P. (32 tuổi, quê Nam Định) đang bán dâm cho khách nam.

Làm việc với công an, P. khai hàng ngày đăng tải hình ảnh của bản thân lên các website mua bán dâm để tìm khách. Khách sạn May Flower là nơi P. hẹn khách đến để "giao dịch".

Theo nhà chức trách, phố Hàng Rươi có chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 ở hai đầu đường. Người đến mua dâm gửi xe ở ngoài, đi bộ vào trong và được người của khách sạn đón.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn