Pha lùi xe 'trăm triệu' của tài xế xe tải: Cột biến thế phát nổ loé sáng một góc trời

Đoạn video được ghi lại trên camera của một xe đang lưu thông trên đường tại thôn Phú Linh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Theo đó, một pha lùi xe thiếu quan sát của tài xế xe tải đã khiến cột điện đổ và biến thế phát nổ ngay sau đó.

Your browser does not support the video tag.

Pha lùi xe 'trăm triệu' của tài xế xe tải: Đổ cột điện và biến thế phát nổ. Nguồn: Cao Trọng Bằng.

Theo hình ảnh được chia sẻ trong clip, xe tải đang chở nhiều khá nhiều hàng hóa với kích thước lớn. Sự cố xảy ra gần hai xưởng gỗ và một xưởng nội thất. Rất may mắn thời điểm xảy ra tai nạn không có người di chuyển qua lại và không xảy ra thiệt hại về người.

Sau tất cả, thiệt hại về tài sản là không hề nhỏ. Trên các diễn đàn, bên cạnh các ý kiến chê trách kỹ năng điều khiển xe, nhiều người cũng tỏ ra thông cảm khi bàn đến số tiền phải đền bù của tài xế xe tải.

"Rõ ràng đây là pha lùi xe cả trăm triệu rồi", chia sẻ từ tài khoản Nguyễn Văn Minh.

Tác giả: Dương Dương

Nguồn tin: Báo Tổ quốc