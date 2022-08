Phá đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả ở Bình Dương

Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Đặng Thị Kiều Trang (SN 1987, quê Sóc Trăng), Thị Kim Phụng (SN 1988, quê Kiên Giang) và Nguyễn Đình Quốc (SN 1976, ngụ TP HCM) để điều tra hành vi Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đình Quốc (Ảnh: A.X.).

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính nhà trọ ở khu phố Bình Đường 1 (phường An Bình, TP Dĩ An) do Đặng Thị Kiều Trang thuê ở. Tại đây phát hiện 4 gói nhỏ chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) và 6,5 triệu đồng tiền giả.

Trang khai nhận mua của người có tên là Thị Kim Phụng ở phòng trọ đối diện. Khám xét nơi ở của Phụng, cơ quan điều tra phát hiện 21,5 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Phụng khai, từ đầu tháng 7/2022 đến nay đã mua 92 triệu đồng tiền giả từ một người tên Quốc qua mạng xã hội với giá gần 30 triệu đồng. Sau đó, Phụng bán lại cho Trang 50 triệu đồng tiền giả thu về 19,5 triệu đồng tiền thật.

Số tiền còn lại Phụng tiếp tục bán cho một số người khác và tiêu xài cá nhân.

Qua điều tra, công an xác định người tên Quốc bán tiền giả cho Phụng là Nguyễn Đình Quốc.

Khám xét nơi ở của Quốc tại khu phố Long Hòa (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP HCM), lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 37,5 triệu đồng tiền giả.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra, xử lý.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí