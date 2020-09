Phá đường dây ma túy lớn nhất tại Quảng Ngãi, thu hơn 5kg ma túy

Chiều 25-9, Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã biểu dương, thưởng nóng 5 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi do có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ngãi.

Số tang vật "khủng" trong vụ án tàng trữ hơn 5kg ma túy, lớn nhất tại Quảng Ngãi từ trước đến nay.

Sau một thời gian dài xác lập chuyên án, đấu tranh, theo dõi, vào ngày 24-9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng một số đơn vị, lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Trưởng (SN 1978, ngụ số nhà 581/73 Quang Trung, tổ 4, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Khám xét nơi ở của Trưởng, lực lượng công an thu giữ gần 5,1kg chất rắn dạng tinh thể màu trắng (được xác định là ma túy) cùng nhiều phương tiện, vật dụng sử dụng, phân chia ma túy, 2 súng điện, 1 vật giống quả nổ, 4 bình xịt nghi hơi cay, gần 20 dao, ba chĩa nhọn dài và một số đồ vật liên quan…

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ Nguyễn Quang Trưởng để điều tra, xử lý về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tiếp tục mở rộng điều tra, phá án.

Đây là vụ tàng trữ ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị công an triệt phá.

Lực lượng công an ở khu vực quanh nhà đối tượng Nguyễn Quang Trưởng (SN 1978, ngụ số nhà 581/73 Quang Trung, tổ 4, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Tác giả: Hoàng Quân

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM