Phá đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ trước mùa World Cup

Nguyễn Duy Tùng làm việc với cơ quan công an.

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi); Trần Thị Thơm (52 tuổi, cùng ở phường Đông Ngàn, TP. Từ Sơn); Chu Văn Hà (32 tuổi, trú tại phường Tân Hồng, TP. Từ Sơn); Phạm Văn Mạnh (44 tuổi, trú tại phường Phù Khê, TP. Từ Sơn); Nguyễn Văn Anh (53 tuổi, trú tại TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Xuân Quỳnh (40 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội).

Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an xác định, Nguyễn Duy Tùng là kẻ cầm đầu quản lý, điều hành đường dây đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay.

Trước đó, sáng 13/11, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng trên trong đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bong88 (Manga88.com).

Cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan.

Theo cơ quan công an, để điều hành đường dây, Tùng sử dụng 1 tài khoản tổng của nhà cái Bong88, từ đó thực hiện việc chia cắt, tạo lập các tài khoản “đại lý” cấp dưới. Các “đại lý” tiếp tục tạo các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các Website Bong88.

Giá trị của 1 điểm (hay còn gọi là 1 đô) có giá trị từ 6.000 đồng đến 100.000 đồng tùy theo quy ước giữa các đối tượng. Từ khi Nguyễn Duy Tùng quản lý, điều hành đường dây đánh bạc trên đến nay, ước tính số tiền giao dịch đánh bạc của các “con bạc” trong đường dây trên 1.000 tỷ đồng.

Quá trình bắt giữ, khám xét, cơ quan điều tra đã tạm giữ 15 điện thoại, 4 ô tô, nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây.

Tác giả: Nguyễn Tuấn Khang

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại