Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô 6.000 tỷ đồng

Ngày 4/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Trị và các cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt xoá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, khởi tố 20 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Trong đó có 13 đối tượng ở Quảng Bình, 6 đối tượng ở Hà Tĩnh và 1 đối tượng ở Quảng Trị.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong làm việc với đối tượng Trần Quang Nam. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Cụ thể, từ đầu năm 2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trang mạng có địa chỉ ag.bong88.com có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp.

Ngày 17/10, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ huy các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an Quảng Trị và các cục nghiệp vụ thống nhất phương án đấu tranh, điều động 120 cán bộ, chiến sỹ, triển khai 20 tổ công tác tiến hành bắt giữ 20 đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 11 ô tô; 510 triệu đồng tiền mặt; 15 máy tính các loại; 35 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội.

Bước đầu cơ quan CSĐT, xác định trang ag.bong88.com do Trần Quang Nam (36 tuổi, trú tại xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) điều hành. Nam đã cấu kết với các đối tượng ở Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác để tổ chức hoạt động.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Nam sử dụng tài khoản cấp độ siêu tổng đại lý để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh từ năm 2020 đến nay. Ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là 5.000 điểm, tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng/tháng.

Tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây từ khi hoạt động đến thời điểm bị phát hiện lên đến khoảng 6.000 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Trần Quang Nam khai, đã chia, cấp 7 tài khoản cho 7 đối tượng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Sau đó, các đối tượng này mở rộng chia, cấp tiếp tài khoản cho nhiều đối tượng khác ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: Báo VTC News