Phá đường dây buôn thuốc lá lậu liên quan đến 1 nữ giáo viên

Ngày 11/4, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thêm (SN 1987, tạm trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm” đồng thời tiếp tục xác định vai trò tiêu thụ hàng cấm của giáo viên Lê Thị Thêm. Hiện Thiêm đang không có ở nơi cư trú.

Theo điều tra, khoảng 10h ngày 12/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh (SN 1989, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe máy chở 2 bao tải lớn chứa số lượng lớn thuốc lá mang nhãn hiệu CHAPMAN, do nước ngoài sản xuất.

Lê Thị Thêm và tang vật bị thu giữ.



Kết quả kiểm điếm xác định có tổng số 2.970 bao, và tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tại cơ quan Cồn an, Khánh khai nhận được thuê chở đi giao cho khách ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại địa điểm mà Nguyễn Văn Khánh khai nhận, cơ quan Công an thu giữ tổng cộng 1.449 bao thuốc lá và 120 bao xì gà, đều do nước ngoài sản xuất và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Liên quan đến số hàng cấm này là 1 nữ giáo viên, song người này đã vắng mặt tại thời điểm kiểm tra.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ “nhà phân phối” thuốc lá ngoại nhập lậu là Lê Thị Thêm. Tại nhà Thêm, lực lượng chức năng phát hiện 14 thùng car-ton chứa 6.678 bao thuốc lá và 1.180 bao xì gà gồm nhiều nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

