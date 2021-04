Ông Võ Trọng Hải trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ Công an tỉnh Nghệ An

Theo đó, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao các quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an cho các vị trí như: Trưởng Công an TX Thái Hoà; Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An...

Ông Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao các quyết định

Trước đó, ngày 15/4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có quyết định về việc điều động ông Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 -2025.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải (SN 1968), quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Quá trình công tác, ông lần lượt được giao giữ các chức vụ Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phó Chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh.

Tháng 8/2018, ông được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Hơn 6 tháng sau, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh (tháng 3/2019).

Tháng 7/2020, ông Hải được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an Nghệ An.

