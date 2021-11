Ông Nguyễn Duy Linh thừa nhận đã nhận hối lộ 5 tỉ đồng, nói nộp lại "ngay chiều nay hoặc mai"

Chiều nay nay 5-11, phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), cùng ông Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, tiếp tục với phần thẩm vấn.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh khai tại phiên toà - Ảnh chụp màn hình

Tại phiên toà, khi luật sư hỏi, bị cáo Duy Linh khai có 5 lần nhận quà của Vũ "nhôm" nhưng không nhớ ai đưa. Trong đó, có 1 lần bị cáo mở ra thì ở trong có thuốc, cigar.

Tuy nhiên, khi luật sư hỏi xong, được HĐXX cho phép được trình bày trước phiên toà, bị cáo Nguyễn Duy Linh cho biết ở tuổi đời này bị cáo đã phấn đấu, cống hiến trong ngành công an cũng nhiều năm. "Hôm nay ngồi đây thực sự là sự trừng phạt về mặt danh dự, tự trọng đối với bị cáo. Tôi có rất nhiều ước mơ, tôi đã cống hiến trong ngành công an, luôn luôn phải ý thức phải gương mẫu, đề cao tính kỷ luật" - bị cáo Linh thều thào nói.

Theo bị cáo Nguyễn Duy Linh, bản thân cũng từng được Chủ tịch nước, Thủ tướng tặng bằng khen. Tuy nhiên, do mắc sai lầm nên phải ngồi toà hôm nay. "Tôi cũng không dám chắc được là bao nhiêu tiền nhưng thực sự là có. Hiện giờ sức khoẻ của tôi rất yếu, cũng không mong muốn gì cả chỉ mong HĐXX xem xét sức khoẻ, cống hiến, thân nhân để cho tôi nhận khoan hồng" - cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo khai nhận.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh tại phiên tòa

Ông Nguyễn Duy Linh nói thêm: "Bị cáo mong Toà đánh giá, nhìn nhận, những cống hiến của bị cáo, gia đình để mọi người không tổn thương thêm. Tôi làm tôi chịu, không để ảnh hưởng đến Bộ Công an. Tôi xin gửi lời xin lỗi Đảng uỷ Công an trung ương, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và các chiến sĩ lực lượng công an nhân dân".

Tại phiên toà, bị cáo Linh thừa nhận đã nhận 5 tỉ đồng như cáo trạng quy kết. "Tôi đã tác động tới gia đình để nộp lại số tiền đã nhận. Có thể nộp lại ngay trong chiều nay và ngày mai"- bị cáo này trình bày thêm.

Sau khi bị cáo Linh khai báo, Phan Văn Anh Vũ được đưa từ khu vực cách ly vào. Trước câu hỏi của luật sư, Phan Văn Anh Vũ bất ngờ thay đổi lời khai nhận toàn bộ cáo trạng của viện kiểm sát: “Có nhiều việc khó nói, mong HĐXX thông cảm. Tôi không tranh luận thêm, đồng ý”- Vũ nói. Đáng chú ý, trước phần khai báo nhận tội của bị cáo Nguyễn Duy Linh, bị cáo Vũ một mực khai không hối lộ 5 tỉ đồng cho ông Linh. Bị cáo Vũ chỉ thừa nhận đã biết quà “thuốc lá, nấm linh chi” cho ông Linh.

Theo cáo trạng, Hồ Hữu Hòa hành nghề tư vấn về phong thủy và quen với Phan Văn Anh Vũ. Năm 2017, khi Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất công sản tại TP Đà Nẵng và cố ý "Làm lộ bí mật Nhà nước", Phan Văn Anh Vũ đã nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận ông Nguyễn Duy Linh thời điểm đó là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo để nhờ giúp đỡ tìm hiểu thông tin. Phan Văn Anh Vũ thông qua Hồ Hữu Hòa đã chuyển tiền 5 tỉ đồng cho Nguyễn Duy Linh.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động